Posledních 500 metrů urazí naganský expres v sobotu

Z Nagana do Prahy devět tisíc kilometrů, z Kbel do Kunovic čtyři sta kilometrů, z montážního areálu do expozice Leteckého muzea pět set metrů. Ačkoliv legendární Tupolev TU 154M čeká v sobotu 3. března v 10 hodin doposud suverénně nejkratší přesun ve srovnání s jeho posledními zastávkami, urazí jeden z nejdůležitějších půlkilometrů za dobu své existence.

Takzvaný naganský expres, jenž před dvaceti lety dopravil vítězný hokejový tým z olympiády v Naganu zpět do České republiky, tak uzavře kapitolu svého Velkého přeletu, díky čemuž se nadšencům z Leteckého muzea v Kunovicích podařilo získat dostatek financí na jeho důstojné vystavení v expozici tamního muzea.

„Mám samozřejmě velkou radost a určitě nebudu chybět jak při jeho závěrečném přesunu, tak při jeho oficiálním představení. Ze sbírek muzea to je zatím největší letoun a také velká rarita, která má celorepublikový význam,“ nešetřil chválou dvaaosmdesátiletý František Srnec, někdejší předseda Slováckého aeroklubu Kunovice.

Závěrečné usazení Tupoleva na betonové panely se však oproti původnímu plánu muselo kvůli počasí o týden odsunout. „Asi dvě stě metrů pojedeme se čtyřicetitunovým kolosem po poli. Kdyby nebyla půda dostatečně promrzlá, riskovali bychom problémy. Celý týden se však drží teploty hluboce pod nulou, tak by to mohlo vyjít,“ doufá Martin Hrabec z Leteckého muzea Kunovice.

Letoun bude vystaven na nově rozšířené ploše, kterou spolek získal od města teprve v minulém roce. Kvůli jeho přemístění se muselo pohnout se všemi dosavadními exponáty. „Trup máme téměř kompletně složen, až na pár drobností. Na místě pak budeme přidělávat pouze křídla a dodělávat interiér,“ prozradil Martin Hrabec.

Takzvaný naganský expres dorazil do Leteckého muzea v Kunovicích 25. září 2016 z pražského letiště Kbely, kde jej dobrovolníci rozebírali od začátku roku 2015. Zhruba rok a půl dávali nadšenci z muzea Tupolev zase dohromady, aby byl prvního dubna 2018 připraven na oficiální představení veřejnosti. Vstup do jeho útrob však bude o několik měsíců odložen. „Výjimku dostanou pouze ti, kteří nám přijdou pomoci na tradiční umývání letadel na konci března. Za odměnu jim umožníme nahlédnout dovnitř. Ostatní si musejí počkat do prázdnin,“ sdělil Martin Hrabec.

Ihned poté, co dokončí práce na naganském expresu, čeká muzeum další milník. Intenzivně se totiž začne pracovat na hangáru, který by mohl v budoucnu zastřešit celé muzeum. Jeho projekt však musí nejprve schválit město, kterému pozemky patří. „Mám za to, že umístění letadel v otevřeném prostoru má své vlastní kouzlo, proto budeme spíše preferovat menší zastřešení, pod něhož se umístí pouze ta letadla, jejichž technický stav to vyžaduje,“ dodala starostka Kunovic Ivana Majíčková.