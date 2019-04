„Tato oprava je nezbytná vzhledem ke stavu vnitřních rozvodů a instalací v budově, které jsou původní z roku 1975 a jsou tedy již morálně i technicky zastaralé. Vykazují celou řadu nedostatků a závad a postupem času se navíc počet těchto závad zvyšuje,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Současně s rekonstrukcí bude vybudováno také nové ocelové schodiště do třetího nadzemního podlaží a přístavba se dvěma výtahy, která by měla umožnit evakuaci celé budovy. A změna to bude opravdu zásadní od elektroinstalace, kanalizace, vodovodů přes nové příčky a omítky, podlahy až ke stropním podhledům a vzduchotechnice.

Díky tomu vzniknou v budově nová moderní pracoviště, která budou splňovat požadavky současné legislativy.

Rekonstrukce by se měla být dokončena v polovině roku 2021 a bude tak posledním krokem k zmodernizování souboru všech vzájemně propojených centrálních budov nemocnice. Celkové náklady na opravu byly vyčísleny na 246 milionů korun.