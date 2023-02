V té chvíli a ani poté, co ji přivolaní lékaři poskytli pomoc a odvezli do nemocnice, nikdo z přítomných nepočítal s tím, že současnou místostarostku Jitku Novákovou vidí živou naposled. Ještě v sanitce se jí totiž přitížilo a v neděli 19. února večer v péči lékařů v nemocnici skonala ve věku 53 let.

„Jsem jí vděčný za spoustu věcí. Byla to ona, která mě před pěti lety podporovala v mých začátcích na radnici,“ vzpomíná na svoji kolegyni současný popovický starosta Martin Slováček.

Na tamní radnici v pozici nejvyšší ji střídal v roce 2018. Čtyři roky byla místostarostkou, pak dvanáct let starostkou a nyní opět místostarostkou.

„V roce 1995 založila dětský soubor Popovjánek, pro dospělé pak Hopsák. Postupem času vznikl Spolek pro obnovu tradic (SPOT), jehož členy se stali odchovanci Popovjánku. Mezi uskupeními fungovala velice úzká spolupráce,“ vypočítává Martin Slováček aktivity své předchůdkyně.

Jako dárek dostala před lety založení souboru Popovjan. Bylo to pro ni, podle slov starosty, překvapení v rámci oslav 20. výročí založení Popovjánku.

„Dalo by se říct, že úroveň kultury v Popovicích před tím, než Jitka přišla do Popovic a pak za jejího působení na radnici, byla nesrovnatelná. Výrazně pozvedla kulturní povědomí v obci i folklorní angažovanost dětí a nejen to. Jejím přičiněním nově přišly jarmarky, dny obce, dny seniorů, akce u hrušky nad obcí atd. Bylo to hodně o setkávání. Za tím vším Jitka Nováková stála,“ naznačuje Martin Slováček.

Byla také u toho, když se realizovala proměna někdejšího muničáku v Amfík Bukovina. Lví podíl měla rovněž na vydání knihy k 800. výročí první zmínky o Popovicích.

„Odešla velmi předčasně. Ve věku 53 let je to předčasné pro každého smrtelníka, ale v tomto případě, kdy se v ní koncentrovala ta všestrannost a oblíbenost u spoluobčanů, to bylo o to předčasnější. Bude nám chybět a jen velmi těžko ji budeme nahrazovat," uzavírá starosta.

Pohřeb Jitky Novákové bude v pátek 3. března v 15 hodin v tamním farním kostele Panny Marie Růžencové.