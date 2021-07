Poplatníci za komunální odpad ve městech kraje mají ve většině případů svou povinnost splněnou. Výše poplatků se liší, někde stagnuje patnáct let, v některých městech plánují na příští rok zdražení.

Méně než 500 korun platili lidé v Otrokovicích, nebo Valašském Meziříčí. Pro bezmála 700 korun museli sáhnout do peněženek obyvatelé Holešova.

Splatnost poplatků je daná obecními vyhláškami. U komunálního odpadu je to většinou k poslednímu květnu, nezřídka až k poslednímu červnu.

„Já platím složenku hned, jak mi přijde. Tak nehrozí, že bych na to zapomněl. Upřímně ani nevím, kolik to bylo. Chápu, že určit cenu je těžké. Ekonomové ji musí spočítat tak, aby to obyvatelstvo uneslo,“ myslí si Svatopluk Martinek ze Vsetína.

Po 11 letech zdražili

Sazba ve výši 492 korun se tu neměnila jedenáct let. Vloni poprvé platili Vsetínští 600 korun. Další zvýšení v dohledné době radnice nepředpokládá.

V Hulíně zaplatilo poplatek za 1. pololetí už téměř 90 procent obyvatel. Pět let stagnovala suma na částce 550 korun. Citelné zdražení připravuje radnice na příští rok.

„Vzhledem ke změně zákona o odpadech se chystá pro příští rok zvýšení poplatku asi o pětačtyřicet procent. Přesnou částku ještě zastupitelstvo neodsouhlasilo,“ informovala Jana Kraváčková z Finančního odboru města Hulína.

Poplatek vydržel 18 let

Mezi rekordmany v neměnné částce patří Rožnov pod Radhoštěm. Poplatky ve výši 492 korun tu vydržely osmnáct let. Nekryly však veškeré náklady a město každoročně doplácelo asi čtyři miliony korun. Vloni částku zvýšilo na 684 korun.

O dalším navyšování zatím rožnovská radnice neuvažuje, ale podle slov její mluvčí ho lze předpokládat ve vazbě na změnu poplatkové legislativy v oblasti skládkování.

„V této oblasti stát zvyšuje a bude dále zvyšovat poplatek za tunu uloženého odpadu, což se v konečném důsledku projeví v nákladech města,“ vysvětlila Petra Graclíková.

Děti a senioři neplatí

Obyvatelé Uherského Hradiště platí 500 korun na osobu. Od roku 2015 začala radnice poskytovat úlevy dětem – narozeným daný rok v plné výši, děti do osmnácti let zaplatili polovičku. Od roku 2017 neplatí děti nic a stejně tak ani senioři.

Vlastní poplatek ve výši pět set korun je nastavený čistě jako příspěvek na zajištění likvidace odpadů.

„Platby od obyvatel zdaleka nepokrývají náklady města spojené s odpadovým hospodářstvím. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou službu, město neuvažuje o tom, že by tyto náklady měli pokrývat v plné výši občané a zvyšování poplatku v současnosti není na stole,“ přiblížil mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Nejnižší poplatky v kraji

Patnáct let platí obyvatelé Valašského Meziříčí jednu z nejnižších částek v kraji, ročně 490 korun. Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za minulý rok tu činily 814 korun za osobu.

Radnice vloni spustila nový systém „door to door“ (od dveří ke dveřím) svozu a likvidace odpadu pro rodinné domy. Do systému, jehož hlavním smyslem je zvýšení efektivity třídění odpadu a snížení nákladů na skládkování, se už zapojilo téměř sto procent domácností. Radnice také nainstalovala 280 polopodzemních velkoobjemových kontejnerů a do budoucna plánuje rozšířit kapacitu odpadových nádob na kovy či nápojové kartony.

Třídit, třídit, třídit

Také další obce v kraji vytváří podmínky pro třídění komunálního odpadu. Vytříděné využitelné složky (bio, papír, kovy, plast, sklo) jsou určené k následnému zpracování. Nevyužitelný směsný odpad se většinou vozí na skládku. To už po roce 2030 nebude možné.

Města se snaží co nejvíce předcházet vzniku odpadů. Důležitá je také otázka recyklace, která se v kraji daří a následné využití vytříděného odpadu. Do budoucna musí obce pomýšlet na jiný způsob likvidace odpadů, než je skládkování. Nejpravděpodobněji se jeví energetické využití směsného odpadu.

Výše poplatků ve vybraných obcích kraje za osobu a rok:

• Otrokovice 480 Kč

• Valašské Meziříčí 490 Kč

• Kroměříž 492 Kč

• Bystřice pod Hostýnem 516 Kč

• Vsetín 600 Kč

• Zlín 600 Kč

• Uherský Brod 660 Kč

• Rožnov pod Radhoštěm 684 Kč

• Holešov 696 Kč