Uherské Hradiště – Nucený úbytek mužů v uniformách, to je největší problém, který v těchto dnech trápí vedení Policie ČR na Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku.

Na celém území bývalého okresu Uherského Hradiště může odhadem civil obléknout do konce roku až čtyřiadvacet ze stávajícího počtu 210 strážců zákona. „Přesné počty budou známy ale až koncem letošního roku," poznamenal mluvčí hradišťské policie Aleš Mergental.

„Katastrofický" scénář, který by ve výsledku mohl znamenat odchod až 24 policistů do civilu, považuje vedení územního odboru policie za alarmující. Na tiskové konferenci města se rozladěním z této hrozby netajil Petr Žlábek, který je vedoucím Obvodního oddělení Policie ČR v Uherském Hradišti. Ten se domnívá, že ke snižování stavů jeho mužů může paradoxně dojít i kvůli dobrým výsledkům práce v posledních letech. „Počet trestných činů na Uherskohradišťsku se oproti roku 2010 podařilo v roce 2011 snížit. Zodpovědní tak z tohoto stavu mohli usoudit, že situace v našem regionu je natolik dobrá, že případný úbytek policistů nijak tuto situaci nezhorší," podotkl Petr Žlábek. Zároveň ale připomněl, že každý úkon provedený úkon ze strany policie je nutné administrativně podrobně zpracovat. „Pokud dojde k úbytku policistů, je možné, že se jejich činnost v konkrétních případech může zpomalit. V praxi to znamená, že například hlášení některých oznamovatelů případů může trvat déle než doposud, protože zodpovědný policista bude na výjezdu," podotkl Žlábek. Ten pro srovnání uvedl, že například Karlovarský kraj disponuje jedním policistou na tři sta obyvatel. Uherské Hradiště má ale k dispozici jednoho policistu na 550 obyvatel. „To je značný nepoměr. Proč tomu tak je, mi doposud nikdo nevysvětlil," nešetřil kritikou Petr Žlábek.

Středeční tiskové konference se zúčastnil i velitel hradišťských strážníků Vlastimil Pauřík. Své statistické vyjádření o činnosti jeho mužů za rok 2011 doplnil o výhled práce související s blížící se Letní filmovou školou v Uherském Hradišti. „Tento festival pravidelně souvisí s jistým ohrožení tradičního klidu ve městě. Budeme, společně s kolegy z celorepublikové policie rozdělovat naše hlídky tak, abychom efektivně ohlídali co největší území města," podotkl Pauřík. Ten připomněl, že největší nárůst přestupků v době filmové školy se tradičně týká rušení nočního klidu, znečišťování veřejných prostranství a drobných krádeží. To, že „filmovka" může být pro některé obyvatele městě skutečným strašákem vypovídá i vyjádření jednoho z dlouholetých obyvatel města Stanislava Chrástka. „Já to těm mladým přeju. Ovšem ať nedělají hluk a nepořádek až do rána. Ocenil bych, kdyby se policie nejvíce zaměřila na zajištění nočního klidu v centru města," podotkl Chrástek.

Vedení radnice i městské policie seznámilo novináře i s novými záměry na modernizaci městského kamerového systému. Stávající počet šestnácti kamer by se měl rozrůst na dvacet, a stávající kamery by měly projít modernizací na efektivnější digitální systém. Nové kamery by pak mohly dohlížet na pořádek na sídlištích Východ a Štěpnice či v centru města. „Kdy k modernizaci a nákupu nových čidel dojde, nejsem schopen říct. V současné době sháníme na modernizaci systému potřebné finanční prostředky," sdělil starosta Uherského Hradiště Květoslav Tichavský.