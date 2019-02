Smutným faktem také zůstává, že z hlediska nezletilých, potažmo mladistvých, je situace čím dál vyhrocenější.

Tak hodnotí rok 2018 strážci zákona v Uherském Hradišti, během něhož sice zaznamenali pokles kriminality, a to přesně o 200 případů, navzdory sestupnému trendu se však museli vloni potýkat s nárůstem násilných trestných činů.

„Nezletilí jsou poslední dobou velmi agresivní. To, co vidí ve filmech, přenášejí do reality. Řešíme v této kategorii také těžká ublížení na zdraví. Stejně neveselou statistikou je velký nárůst trestné činnosti spojené s návykovými látkami páchané dětmi a nezletilými,“ podotkl šéf uherskohradišťských policistů Bronislav Šabršula.

Loni se strážcům zákona podařilo odhalit 20 takových skutků vykonaných pachateli ve věku do sedmnácti let.

Co se týče dopravy, překračovali řidiči v minulém roce téměř pětkrát častěji povolenou rychlost jízdy.

Významně přibylo také šoférů projíždějících na červenou. V dohledné době by motoristům mohly zkomplikovat život hned dvě chystané události.

První z nich se týká hlavního tahu z Uherského Hradiště směrem na Kunovice, kde by se letos měli pustit do stavby protipovodňového opatření.

Kvůli tomu mají nákladní auta ze stavby vjíždět na frekventovanou silnici I/55. Ještě však není jasné, jakým způsobem bude doprava v inkriminovaném místě upravena.

Druhá, průběžná rekonstrukce je plánována na Moravním mostě.

„Úpravy jsou v plánu na rok 2020 a bude se jednat spíše o údržbu. Provoz bude asi přechodně sveden do jednoho pruhu,“ upřesnil vedoucí dopravního inspektorátu Robert Rampáček.

Je tady ale také jedna výrazně pozitivní zpráva. Policisté ze Zlínského kraje se v uplynulém roce dostali na první příčku co do objasněnosti trestných činů.

Podobným úspěchem se pak můžou pyšnit také uherskohradišťští policisté, kterým se podařilo vyjasnit na 72,6 procenta veškeré trestné činnosti, což v praxi znamená více než tisícovku případů.

S touto úspěšností se dostali do čela Zlínského kraje.

I přesto se však na pokutách za přestupky vybralo vloni takřka o 50 procent víc peněz než v roce 2017.

Uherské Hradiště se nicméně řadí mezi vůbec nejbezpečnější okresy v republice.

Autorka: Kateřina Večeřová