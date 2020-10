K vloupání do trafiky na autobusovém nádraží v Uherském Hradišti došlo ve čtvrtek 8. října od půl desáté do jedenácté hodiny večer. Zloděj rozbil kamenem okno trafiky, vlezl dovnitř a z pokladny odcizil několik desítek tisíc korun.

„Trafika je vybavena kamerami, které zloděje zachytily. Jedná se o muže ve věku 40 až 50 let, který měl na hlavě nasazenou kšiltovku s vyobrazením státního znaku a na bocích se žlutými nápisy policie. Čepici měl na hlavě nasazenou kšiltem dozadu. Dále měl oblečenou černou bundu, černé kalhoty s nápadně bílým nebo stříbrným opaskem a obuté měl kožené boty do špice,“ uvedla Lenka Javorková s tím, že po krádeži muž odešel směrem do centra města.

Pokud by muže někdo poznal nebo ho viděl se v uvedenou dobu pohybovat v okolí místa činu a mohl by kriminalistům sdělit poznatky vedoucí k jeho ztotožnění a objasnění případu, ať zavolá na linku 158 nebo kontaktuje kteroukoli policejní služebnu.

Pachateli hrozí v případě dopadení a prokázání viny za trestné činy krádež vloupáním a poškození cizí věci, vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu, až osmiletý trest odnětí svobody.