Policie ukončila vyšetřování kauzy Zámeček ve Strání. Obec nepochybila

Velké satisfakce se dočkali někdejší vedoucí představitelé radnice ve Strání Ondřej Benešík a Pavel Mimochodek (oba KDU-ČSL). V prosinci roku 2015 totiž na ně, coby odpovědné zástupce obce z let 2011 až 2014, podal zastupitel Daniel Sedlecký (ČSSD) trestní oznámení, kvůli ztrátovému hospodaření tamní restaurace Zámeček.

Pohostinství v prostorách bývalého loveckého zámečku Liechtensteinů tehdy začala provozovat přímo obec.

Kvůli velkým investicím do oprav historického objektu však jeho hospodaření vykazovalo ztráty, což se nelíbilo opozičním zastupitelům, kteří tehdy podali podnět na Policii ČR.

Ta však na sklonku minulého roku konstatovala, že převzetí restaurace Zámeček obcí, se ukázalo jako správné řešení a vyšetřování uzavřela.

„Chápal jsem to jako součást předvolebního boje, který se někdy nehraje tak čistě, jak bychom očekávali. Od začátku mně přišlo trestní oznámení absurdní a verdikt policistů a závěry znaleckých posudků můj postoj jenom potvrdily,“ nechal se slyšet bývalý starosta Strání Ondřej Benešík.

Podle jeho slov bylo zapotřebí provoz restaurace převzít kvůli bídným výsledkům, kterých pravidelně dosahovali soukromí nájemníci.

„Jedná se o historickou památku, do níž stát, kraj i obec vložili nemalé peníze. Přesto nám tehdy nájemníci restaurace neustále psali o prominutí nájmu a neschopnosti uživit se v prostorách penzionu. Tak jsme ji převzali sami,“ vzpomínal na své rozhodnutí Ondřej Benešík.

Za pravdu mu ostatně dává i současný starosta Strání Antonín Popelka (Nestráníci).

„Začátky byly ztrátové především kvůli množství investicí, které obec v tu dobu ještě do Zámečku dávala. Dnes ale hospodaříme zpravidla v plusu. Vzhledem k tomu, že zde pořádáme i kulturní akce a výstavy je to výborný výsledek,“ pochvaloval si současné fungování obecního pohostinství.

Se svým trestním oznámením tak zhruba po roce a půl neuspěl Daniel Sedlecký, který byl v roce 2015 členem finančního výboru Strání.

„V té době jsem byl předsedou finančního výboru a v hospodaření restaurace zmizelo čtyři a půl milionu. Bral jsem tedy jako svou občanskou a morální povinnost tuto skutečnost nahlásit orgánům, které měly tuto ztrátu prošetřit,“ vysvětlil Daniel Sedlecký.

O žádný politický boj přitom podle něj nešlo.

„Naopak, když jsem to probíral s mými kolegy v ČSSD, tak jsem byl od takového kroku odrazován. Dál ale už nebudu nijak postupovat. Stálo mě to hodně energie a nevěřím, že by se v našem právním systému dočkal něčeho jiného,“ odmítl Daniel Sedlecký možnost zpochybnění vyšetřovacích závěrů.

K vyhodnocení kroků obce si při vyšetřování musela Policie ČR pomoci několika znaleckými posudky z oborů ekonomiky či řízení podniků. Nakonec však podala pouze stručné shrnutí.

„Vzhledem k tomu, že provedeným policejním prověřováním se nepodařilo prokázat naplnění skutkové podstaty trestného činu byla věc odložena,“ dodala mluvčí policistů v Uherském Hradišti Milena Šabatová.