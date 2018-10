Polešovické hody s právem. Dvě stě krojovaných a tisíc lidí

Hlavní slavností krojovaného svátku v Polešovicích, slováckých hodů s právem, byla v sobotu obchůzka chasy městysem, doprovázená dechovou hudbou Straňanka, místními občany a jejich hosty. Z náměstíčka si dvě hodiny po poledni vyrazili k polešovické sokolovně pro stárka a dva podstárky.

Vládce hodové chasy Jan Andrýsek (20), student Fakulty stavební VUT Brno, přivedl dechovku Straňanku, dvě stě krojovaných, početnou řadu Polešovanů a jejich hostů do sportovního areálu u základní školy. Tam stárka Lucie Korvasová (20), studentka Fakulty chemické VUT Brno, ukrývala hodový atribut – právo. Roli podstárků na sebe letos vzali Jana Vaďurová s Markem Mošťkem a Vendula Hrabcová se Samem Pestlem, bratrem loňského staršího stárka Daniela.

„Letos se v městysu sháněli stárci velice těžko, chvilku hrozilo, že hody budou u nás bez stárků. Jedni se ale sehnali, což je u nás dost neobvyklé. Naposled tomu tak bylo v roce 2011, když stárkoval Adam Náplava s Pavlínou Bartošíkovou,“ zalistovala ve vzpomínkách Lucie Korvasová.

Se stárkem Janem Andrýskem tak trochu dopředu věděli, že by měli letos stárkovat, ale poněkud je zaskočilo, že budou vládnout chase samotní.

„Takže jsme nejprve řekli, že do toho nejdeme. Protože by ale byly polešovické hody bez práva, tak jsme se nakonec rozhodli, že vládnutí chase zvládneme. Oficiálně a definitivně jsme to chase slíbili až druhý týden v září,“ svěřila se s pousmáním Lucie.

Ačkoliv letošní polešovické hodování bylo v multifunkčním areálu u školy v plném proudu, měla čtveřice podstárků jasno, kdo bude v příštích dvou letech stárkovat.

„Myslíme si, že rolí starších stárků se v příštím roce zhostí loňští podstárci Jan Vaculík s Annou Měšťánkovou, napřesrok letošní podstárci Jana Vaďurová s Markem Mošťkem,“ ochotně utrousili podstárci.

Pěkné a slunečné počasí vylákalo v sobotu odpoledne do amfiteátru u základní školy na tisíc lidí, jimž písničkami a tanci rozproudili krev v žilách krojovaní: žáci mateřinky a základní školy, dívčí pěvecký sbor Florijánky, ženský pěvecký sbor Drmolice, lajblisti a nakonec i hodová chasa.