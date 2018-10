Polešovická stárka je držitelkou neoficiálního titulu histrión

Dvacetiletá studentka Vysokého učení technického v Brně, letošní polešovická hodová stárka Lucie Korvasová, se nejen ráda baví, ale také se snaží napomáhat vytvoření lidové zábavy a pěkné atmosféry pro všechny občany a návštěvníky, kteří do Polešovic a na Slovácko zamíří.

Polešovická stárka Lucie KorvasováFoto: Deník/Zdeněk Skalička

Na otázku, jaký má vztah k folkloru a slováckým tradicím mi odpoví: „Velice kladný. Díky babičce jsem byla prakticky už v kočárku oblečená do kroje. Poté jsem tancovala jak za mateřinku, tak i za školu, letos jsem pátým rokem polešovické hodové chasy. Ráda se účastním i jiných akcí. Rodiče mě vždy ve všem podporovali a při letošním stárkování tomu nebylo jinak,“ řekne nadšeně Lucie, která si. podstárkovskou premiéru odbyla před dvěma roky.

Netají se tím, že hodovou tradicí a pěkným zvykem posledních let v Polešovicích je stavění máje před domem stárky.

„Dva dny před konáním hodů je to moc příjemné překvapení. Poté, co chasa stárce oznámí, že ji přišla překvapit, zazpívá Tluču, tluču, otevřete. Stárka pak pozve chasu na občerstvení, a ta u ní zpravidla zůstává až do rána,“ stručně Lucie okomentuje průběh stavění máje, které se uskutečnilo dva dny před konáním hodů. Ty polešovická chasa zapálila už 27. září.

Lucie na sebe práskne, že už několik let působí v ZUŠ Uherské Hradiště.

„Letos jsem tam absolvovala druhý cyklus literárně-dramatického oboru a mám tak neoficiální titul histrión (starověký a středověký herec – poznámka autora). Letos jsem získala i ocenění za herecký výkon na přehlídce amatérského divadla s názvem Mladá, experimentující a poetická scéna 2018,“ spíše konstatuje, než se chlubí polešovická stárka.