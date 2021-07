S jakými nejčastějšími stížnostmi za vámi přicházejí spoluobčané a jakou největší zapeklitost jste ve své funkci musela řešit?

Stížnosti u nás nejsou, jsou to spíše konstruktivní připomínky a zapeklitosti, které s sebou nese život. Každý problém má řešení a pokud řešení nemá, nestojí za to se s ním zaobírat.

Koronavirová omezení ovlivnila celou naši společnost, v čem zkomplikovala život ve vaší vesnici?

Určitě zasáhla společenský život v obci, musela se zrušit spousta naplánovaných akcí. Žádné další komplikace mne nenapadají.

V posledních letech vidíme vzestup počtu žen v čele radnic na Slovácku. Jak si tento trend vysvětlujete a v čem jde podle vás o pozitivum?

Každý, kdo je v této funkci, tak do ní přináší kus sebe, ať je to žena, nebo muž. Že vzrůstá počet žen v těchto funkcích – jestli je to dobře, nevím, určitě je dobře, že žena a muž mají rozdílný pohled na věc a v tomto bych viděla pozitivní potenciál posunovat věci k lepšímu. Můj názor je ten, že musí fungovat vzájemná komunikace a společná ochota řešení problémů a chtění všech zainteresovaných stran danou věc řešit a vyřešit ke spokojenosti všech zúčastněných.

Se sousedním Ořechovem vás pojí místa posledního odpočinku - máte společný hřbitov. V tomto případě se nejspíš jedná o vzájemnou mezi obecní shodu z let dávno minulých…

Hřbitov je v katastrálním území obce Vážany a správcem je obec Ořechov, o náklady na údržbu se dělíme a hřbitov slouží oběma obcím.