„Chodím na procházky po cyklostezce z Kunovic směrem k leteckým závodům. Všiml jsem si, že zde začali kácet stromy - údajně v rámci povodňových opatření. Vůbec se mi to nelíbí - a nejsem sám. Komu ty stromy vadí? Je to vůbec nutné? Kde budou sedět naši ptáčci? Už tak dochází k jejich početnímu snižování. Vždyť z té krajiny kolem Olšavy udělají měsíční pustinu,“ postěžoval si Deníku Kunovjan Jan Prachař.

Na jeho slova navázal Pavel Pospíšil, jenž kousek od toku bydlí.

„Řešilo se to na schůzích dlouhodobě. Věděli jsme, že to přijde, ale nedokázali jsme si představit, jak to bude vypadat, až se stromy pokácejí. Víme, že to bylo nutné kvůli zvýšení koryta Olšavy, ale musím přiznat, že mě ten pohled na pustinu bez dřevin zaskočil,“ prozradil Pavel Pospíšil.

Starosta Kunovic Pavel Vardan rozčarovanost lidí ze vzniklé situace chápe, ale přiznává, že se jiná varianta v souvislosti s ochranou města před velkou vodou, nenabízela.

„Koneckonců podle předpisů v korytě řeky žádné stromy být nesmí, ani nahoře na hrázi, protože tam budou zaústěné piloty betonové stěny,“ objasnil problematiku starosta.

O zeleň tím ale podle něj Kunovice nepřijdou.

„Plánujeme náhradní výsadbu v plném rozsahu. Zatím její konkrétní místo nemáme, ale jisté je, že bude moct být jen na pozemcích města. Čas máme do roku 2021, dokdy investor plánuje výstavbu protipovodňových hrází a zábran dokončit,“ upřesnil Pavel Vardan.

Celkem si výstavba protipovodňových opatření v Kunovicích na řece Olšavě vyžádá náklady ve výši 321 milionů korun a má být financována z dotace Ministerstva zemědělství. Finanční podíl města Kunovice bude činit celkem 46,8 milionu korun, přičemž v rámci přípravných akcí v průběhu předchozích let do celého projektu již město investovalo celkem 14,2 milionu korun.

„Hradit tuto částku budeme z uspořených peněz v minulosti i rozpočtů budoucích let,“ informoval Pavel Vardan.

Vybudování protipovodňových opatření podle něj patří v plánech rozvoje města Kunovice dlouhodobě mezi hlavní priority. Jejich realizováním bude po více než deseti letech od posledních záplav, jež Kunovice postihly v červnu 2010, tento závazek několika zastupitelstev města vůči občanům splněn.

„Dosažení konečného cíle bude v rámci všech stavebních prací vyžadovat především ze strany občanů ještě značnou dávku trpělivosti i tolerance. Průběh stavby nebude mít vliv pouze na komfort obyvatel žijících bezprostředně v ulicích kolem Olšavy. Je nepochybné, že ještě více zkomplikuje dopravu na průtahu Kunovicemi po silnici I/55 (Husitská, Pekařská, Na Rynku, tř. Vítězství) a zřejmě i v dalších částech města Kunovice se tyto negativní vlivy celé akce projeví.

Jménem hlavního investora této akce, tedy Povodí Moravy, s. p., vedení města Kunovice i firem, které se budou na realizaci akce podílet, předem v této souvislosti děkuji občanům Kunovic za pochopení a trpělivost, bez nichž se při této stavbě neobejdeme,“ dodal starosta.