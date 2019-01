V porovnání s jinými kouty země je Slovácko nejkonzervativnějším regionem. Velký rozdíl je třeba mezi Prahou a Moravou. V metropoli volí pohřeb žehem 95 procent lidí, to na Slovácku asi jen 25 procent. Vyplynulo to ze statistik Společnosti pro pohřebnictví ČR.

Velkou roli hrají v rozhodování pozůstalých právě tradice.

„Nedovedu si představit, že by se měly mé pozůstatky spálit. Celá naše rodina byla pochována se všemi poctami a já si to přeji také,“ tvrdí šestaosmdesátiletá Božena Ševečková z Uherského Hradiště.

I na Slovácku však v posledních letech přibylo pohřbů bez obřadu. Vysvětlení je podle předsedy Sdružení pohřebnictví v ČR Julia Mlčocha jednoduché.

„S mrtvými nechceme mít nic společného. Když zemře maminka doma, tak její děti zoufale volají, aby si pro její tělo někdo přijel a odvezl ho. V nemocnicích a domovech důchodců umírá 90 procent lidí, medicína bere smrt jako prohru. Mrtvého vnímáme trochu jako odpad, nebo se ho bojíme. Dříve na venkově bylo běžné s mrtvými žít několik dní, loučit se s nimi,“ objasnil Mlčoch.

Anketa: Co říkáte na to, že stát zrušil pohřebné? Ovlivní vás to?

Milan Kura, zástupce vedoucího prodejny, 38 let, Jalubí



O tom, jakým způsobem budeme pohřbeni, rozhodují naše vztahy v rodině, s našimi nejbližšími. To je důležitější než skutečnost, zda stát vyplácí pohřebné a v jaké výši.

František Prachman, živnostník, 42 let, Uherské Hradiště



Přiznám se, že jsme nad tím, vůbec nepřemýšlel. Většina lidí řeší, jak finančně a přitom důstojně zajistit pohřeb svých blízkých, až když ta smutná situace nastane.





Sandra Vasková, 20 let, studentka, Veselí nad Moravou

Myslím, že by se měl příspěvek od státu určitě zachovat. Zejména v takové životní situaci, kdy rodina řeší zcela jiné problémy, by se alespoň finanční pomoc hodila.

Silvie Jurčíková, 21 let, studentka, Uherské Hradiště



Pro někoho může zrušení pohřebného představovat problém, mně osobně to ale nevadí. Myslím, že zaplacení pohřbu by měla být věc rodiny, ne státu.