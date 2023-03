Na její poslední cestě ji o slunečném podvečeru doprovázely na tři stovky smutečních hostů, kteří zaplnili kostel a mnohonásobně větší počet místních i přespolních, co se dovnitř nedostali a proto byli přítomni zádušní bohoslužbě venku.

„Loučíme se s výjimečným člověkem. Ona prokazovala svou lásku a dobro nejen svým nejbližším, ale také celé této obci. Byla pro nás všechny duší Popovic, životodárným tepem kulturního života v naší obci. Loučíme se s ní v hlubokém zármutku, protože nás opustila, lidsky řečeno příliš brzy, ale loučíme se s ní v duchu obrovských díků za vše, co pro místní společnost udělala. Žila pro ostatní, ne pro sebe. Byla v ní ona božská jiskra, díky které se ostatním lidem otevřela,“ řekl při bohoslužbě místní kněz Robert Pokrywka.

Popovice zahalil smutek. Předčasně a nečekaně zemřela Jitka Nováková

V závěru se se zesnulou rozloučil její bratr Jiří i starosta obce Martin Slováček.

K popovickému hřbitovu z kostela doprovodilo Jitku Novákovou tisícihlavé procesí, v jehož čele šli členové místních folklorních spolků, dechová hudba Hradčovjanka a krom zmiňované cimbálovky se s Jitkou Novákovou přijeli rozloučit také členové kulturních seskupení a folkloristé z celého regionu jako například Romana Habartová z Kunovic, František Hrňa z Buchlovic, Vlastimil Ondra z Nivnice či Vít Hrabal z Boršic u Blatnice a spousty dalších.

Jitka Nováková zemřela 20. února ve věku 53 let. Starostkou v Popovicích byla 12 let, nyní působila v pozici místostarostky. V roce 1995 založila dětský soubor Popovjánek, pro dospělé posléze Hopsák. Výrazně pozvedla kulturní povědomí v obci i folklorní angažovanost dětí a nejen to. Byla u proměny někdejšího muničního skladu v Amfík Bukovina. Lví podíl měla na vydání knihy k 800. výročí první zmínky o Popovicích.