Nejedna maminka před karnevalem úzkostlivě tajila, jaký kostým pro tu svoji ratolest připravuje. A tak taneční parket v sobotu odpoledne okupovali princové a princezny, rytíři, berušky, Karkulky, motýlci, broučci, pistolníci, indiáni, různá zvířátka a další bytosti z pokladnice českých pohádek.

„Vzpomenout si na oblíbenou postavu z pohádkové knížky, projít skříň se starým oblečením nebo ušít zbrusu nový karnevalový kostým, a před zrcadlem dokončit proměnu svého dítěte v pohádkovou či jinou tajemnou bytost, nebylo vůbec jednoduché,“ tvrdily některé maminky.

„Na karnevalu nebyla žádná komise, která by hodnotila nejlepší masku. Vybrat opravdu tu nejpodařenější by bylo velice obtížné. Některé děti bývají často po vyhodnocení masek zklamané, že nestanuly na stupních vítězů, a někdy to i obrečí,“ řekla Michaela Tylšarová, předsedkyně Spolku Vésky. Podotkla, že na karnevalech, kde hodnotí masky, bývají posmutnělé také maminky a babičky, když ta jejich ratolest, o níž si myslí, že má tu nejpůsobivější masku, nezvítězí.