Pohádkové bytosti opanovaly stezku kudlovickými Paňháji

Pojďte s námi do pohádky, projdeme se pamětí, naše steré kamarády nehodíme do smetí. Tohle byla znělka oblíbených pohádek nejútlejšího dětství prarodičů dnešních dětí. Nyní si mohli rodiče i prarodiče se svými ratolestmi připomenout nejrůznější pohádkové postavičky naživo, a to ve viniční trati kudlovické Paňháje.

Nadšenci z Kudlovické doliny připravili pro děti i dospělé už 16. ročník pohádkové stezky. | Foto: Magda Nagy