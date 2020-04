„Už v této chvíli přicházíme o příjmy, od dubna totiž mohla loď plout s turisty a žáky ze školních výletů. Jenže ty letos nebudou, ani v květnu a červnu. Školy jsou zavřené,“ posteskl si provozovatel půjčovny plavidel na Baťově kanále ve Spytihněvi Michal Hampala.

Přivítá tak s kolegy z oboru každou pomoc.

„Letošní sezona totiž může být pro řadu zdejších podnikatelů existenční,“ podotkl Hampala.

Podobně to vnímá majitelka posezení U Rybičky v Babicích na břehu Baťova kanálu Petra Hudcová.

Propad tržeb o 70 procent

„Jsme závislí na sezonním provozu. Oproti loňsku se nám rýsuje propad tržeb o 60 – 70 procent, a to přesto, že si u nás lidé mohou u otevřeného okýnka koupit nápoj nebo občerstvení. To ale v omezené míře. Nemohou tam sedět. Vezmou párek v rohlíku nebo hranolky a jdou,“ prozradila Petra Hudcová.

Ztráty počítá i Jaroslav Boucník, jenž provozuje na břehu řeky Moravy v Napajedlech půjčovnu člunů, občerstvení i ubytování.

„Nejcitelněji se to u nás projevilo v souvislosti s ubytováním. Lidé zrušili objednané termíny na duben, ruší je i na červen. Uvidíme co bude dál,“ poznamenal Jaroslav Boucník.

S plánem, jak zmírnit letošní finanční propady, přišel předseda obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Roman Hanák. O pomoc pro podnikatele ze strany státu požádal ministra zemědělství Miroslava Tomana.

„Provozovatelé plavby využívají pozemky v majetku státu, které jsou ve správě Povodí Moravy. Odpovídající snížení těchto nájmů pro letošní rok by výrazně snížilo finanční zatížení v této době, kdy podnikatelům vypadla významná část příjmů,“ upozornil Hanák. S tím souhlasí také Jaroslav Boucník.

Snížení nájmů by pomohlo

„Povodí před časem nájmy výrazně zvýšilo. Pokud by je letos snížilo alespoň o třetinu, určitě by nám to pomohlo. Dobrá každá koruna,“ prozradil napajedelský provozovatel.

Druhou požadovanou podporou je prodloužení plavební sezony o měsíc říjen.

„Mohlo by to provozovatelům alespoň částečně nahradit část ušlých příjmů. Navíc by se k nám mohly vrátit i některé skupinové zájezdy, které jsou na podzim často spojené s vinařskými akcemi,“ sdělil ředitel Baťova kanálu Vojtěch Bártek.

Žádost byla opět směřována na šéfa resortu zemědělství, protože pod něj spadá státní podnik Povodí Moravy. Ten má ve správě břehy kanálu, tak se stará o provoz a údržbu plavebních komor.

„Odpověď je v současné době připravována. Prověřujeme možnosti s vedením státního podniku Povodí Moravy. Budeme se snažit zohlednit aktuální situaci a podle možností vyjít vstříc,“ sdělil Deníku mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Podle Petry Hudcové je nutno, případné prodloužení plavební sezony vnímat v souvislosti s počasím.

„Přínosem by to bylo za slunného a přívětivého podzimu,“ doplnila majitelka hospůdky U Rybičky.