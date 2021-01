Ta by měla v budoucnu sdružovat památky, které jsou ve vlastnictví měst a obcí, neziskových organizací, církevních subjektů i soukromých majitelů. Památky v ANOPA chtějí například jednotně vystupovat při jednání se státními institucemi při současné náročné situaci v době vládních omezení.

„Památek, které nejsou v rukou státu je až 500. Je jich dokonce více než těch, které jsou ve správě Národního památkového ústavu,“ řekl Petr Lukas, zakladatel projektu Objevuj památky. Právě na špatný přístup k památkám v soukromém nebo obecním vlastnictví si ANOPA stěžuje.

Můžeme lépe vyjednávat

„Pokud se všichni spojíme, můžeme mít silnější pozici při vyjednávání o kompenzacích. Oproti státním památkám jsme nedostali od vlády ani korunu. Zatímco památky ve správě Národního památkového ústavu dostali kompenzaci na vstupné, my jsme na nic takového nárok neměli,“ stěžuje si na dvojí metr při udílení vládních kompenzací majitelka zámku Loučeň Kateřina Šrámková. Ztráty v příjmech jsou přitom veliké. Bez rozdílu vlastnického práva.

„Kvůli nucenému zavření přišel hrad Svojanov o 30 tisíc návštěvníků. Propad v příjmech je zhruba dva miliony korun. Přitom památku musíme spravovat neustále,“ uvedl příklad ředitel hradu Svojanov a vlastník zámku Poláky Miloš Dempír.

„Pokud stát tuto situaci nebude řešit, tak se to projeví na stavu našeho národního dědictví. My o ty památky musíme pečovat, i když jsou uzavřeny pro veřejnost. Pokud se nám k tomu nedostane prostředků, tak nemáme šanci toto naše poslání plnit,“ upozorňuje Miloš Dempír.

„Pro nás je nejhorší, že máme stále zavřené. Domnívám se, že když je v památkovém objektu skupina deseti osob, které mají roušky nebo respirátory, není to riskantnější než nákup v supermarketu,“ hledá řešení Kateřina Šrámková.

V dubnu sněm

ANOPA však nemá fungovat jen po dobu pandemie. Koronavirová pandemie tak vznik ANOPA zřejmě jen uspíšil.

„Stávající krize cestovního ruchu přímo ohrožuje naši existenci, přitom ale není nikdo, kdo by srozumitelně hájil naši roli ve společnosti,“ dodal Martin Krčma, ředitel Správy Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži a kastelán tamního zámku. V rámci Zlínského kraje je do ANOPA zapojeno pouze Arcibiskupství olomoucké – to znamená Arcibiskupský zámek v Kroměříži. Iniciátoři ANOPA však doufají, že se tento seznam brzy rozroste.

Původně se měl konat ustavující sněm za přítomnosti všech zájemců o členství v ANOPA. Současná epidemiologická situace však akci takového rozměru nedovoluje. Signatáři zakládající listiny však doufají, že ho budou moci uspořádat během následujících měsíců. Prvotní termín stanovili na duben.

Kromě výše jmenovaných se slavnostního aktu zúčastnil také olomoucký biskup, zároveň v pozici hostitele, Josef Nuzík, starosta města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Vlastimil Picek a rodinný správce zámku Karlova Koruna a hradu Kost Francesco Kinský dal Borgo.