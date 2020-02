O předposlední únorové sobotě uspořádali hasiči již 26. ročník Memoriálu Pavla Vávry aneb Zimního putování po blízkých Chřibech, který si nenechalo ujít sto pět hasičů a občanů z Tupes a okolních vesnic. Úderem deváté hodiny vyrazili na velehradský hřbitov, aby u hrobu Pavla Vávry vzdali hold zesnulému hasiči a kamarádovi.

„Při pietním aktu jsme si připomenuli, že někdejší velitel našeho hasičského sboru se významně zapsal do jeho historie. Letos v červnu si náš 40členný sbor připomene 130 let od svého založení. Všechny akce, které letos uspořádáme, tedy i ta dnešní, budou nejen k poctě zmíněného jubilea, ale také k 800. výročí od první zmínky o Tupesích,“ řekl u hrobu Pavla Vávry starosta tupeských hasičů Pavel Churý.

Účastníkům memoriálu připomenul odkaz někdejšího velitele hasičů, jehož cílem byly chřibské lesy.

„Byl jejich velkým milovníkem. Pro turisty a hasiče z obce organizoval dvakrát ročně výšlapy do chřibských lesů. A proto i dnešní putování nás do nich zavede,“ řekl starosta tupeských hasičů poté, co Josef Králík položil na hrob Pavla Vávry kytici květů.

„Vzpomínky na mého vrstevníka, spolehlivého a dobrého kamaráda se pořád vracejí. Za rok po jeho tragické smrti jsme založili Memoriál Pavla Vávry, na jehož prvním ročníku bylo patnáct hasičů, ale z roku na rok jich a občanů přibývalo. Přidali se k nám i členové Klubu českých turistů Tupesy,“ svěřil se Josef Králík, který po zesnulém Pavlu Vávrovi zastával 13 let funkci velitele tupeských hasičů.

Každý z účastníků Zimního putování po blízkých Chřibech obdržel od Jiřího Procházky, který vede kroniku Memoriálu Pavla Vávry, jako upomínku pohlednici s podobiznou bývalého hasičského velitele, letos se snímkem tupeské kaple.

Z velehradského hřbitova si pak účastníci memoriálu vyšlápli do chřibských lesů, kterými se Pavel za svého života rád toulal a hledal v nich krásná zákoutí k odpočinku.

„Stejně jako v přecházejících ročnících jsme se vydali po tradiční trase, a to kolem Salašského potoka, na Komínek, do Břestku a zpět do Tupes,“ přiblížil Pavel Churý trasu zimního, ba spíše jarního putování chřibskou přírodou.