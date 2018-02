Pochodem podhůřím Chřibů si připomněli zesnulého hasičského velitele

V sobotu 24. února tomu bylo přesně na den 24 let, co ve věku nedožitých 38 let tragicky zahynul při výkonu svého povolání velitel Sboru dobrovolných hasičů Tupesy Pavel Vávra.

Ačkoliv odešel navždy, členové sboru dobrovolných hasičů, turisté, jeho kamarádi, ale i mladí lidé, kteří Pavla znají jen z vyprávění starších, na den jeho tragického skonu nemohou zapomenout a rok co rok si jej připomínají. Nejinak tomu bylo v sobotu při 24. ročníku Memoriálu Pavla Vávry aneb Zimním putování po blízkých Chřibech. Od tupeské hasičské zbrojnice vyrazilo úderem deváté hodiny po cyklostezce sv. Jana Pavla II. směrem k Velehradu 130 pěších, které výšlapu neodradil ani štiplavý mráz a studený vítr. Na velehradském hřbitově, kde jsou uloženy ostatky Pavla Vávry, si na něj při pietním aktu zavzpomínali a na jeho hrob položili kytici květů a zažehli mihotavé plamínky svící. „Myslíme si, že Pavel pro nás stále žije. V srdcích všech tupeských hasičů i turistů je stále a nezapomeneme na něj. Byl to bezvadný člověk, kamarád i velitel. Chodíval se do přírody Chřibů nabít, protože ji měl rád a dvakrát ročně byl organizátorem výšlapů do chřibských lesů," sdílel své pocity nad hrobem Pavla Vávry současný starosta tupeských hasičů Pavel Churý. Kronikář Memoriálů Pavla Vávry Jiří Procházka připravuje rok co rok pro všechny účastníky akce kartičku s podobiznou bývalého hasičského velitele a snímkem některého významného místa v Chřibech. Letos byl na ní Velehrad. Zasněženou krajinou si účastníci pochodu vyšlápli ke kempu za Velehradem, na Chabaně – Komínek a přes Břestek zpět do Tupes.

Autor: Zdeněk Skalička