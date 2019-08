Jeho cestu po turistických trasách mapuje Deník, na jehož stranách se čtenáři každý pátek dočtou, kolik kilometrů za uplynulý týden mladý Hradišťan ušel, kam právě dorazil a co zažil.

„Zrovna se nacházím v Lublani na náměstí. Během uplynulého týdne jsem ušel opět kolem 220 kilometrů zpočátku hornatým územím, od Mariboru do Lublaně to byla převážně rovinka. Puchýře pořád vznikají, už jsem si na ně zvykl,“ hlásí Maxim Jilík do Deníku o poslední červencové středě.

Přiznává, že vstřícnost obyvatel Slovinska pociťuje o něco menší než od Rakušanů.

„Jednou ale za mě zaplatily dvě Slovinky v supermarketu, přestože jsem se tomu bránil. Nebylo mi to nic platné,“ usmívá se poutník z Uherského Hradiště.

Zážitek má také z toho, jak tři hodiny pomáhal mladému páru při rekonstrukci jejich domu.

„Vozil jsem sutiny na kolečkách z jejich zdemolované koupelny, a za to jsem pak mohl přespat v jejich staré stáji na slámě,“ líčí Maxim Jilík pobyt ve Slovinsku.

Častěji se musel schovávat před deštěm. Proto třeba nocoval v jednom tamním městečku v rozestavěné stavbě vedle fary. Jednu průtrž přečkal v kině v obchodním centru.

„V Mariboru i v Lublani jsem strávil noc v hostelech a pak jsem si celý den procházel starobylá centra těch měst,“ tvrdí Moravan.

Doposud ze Slovácka urazil stejnou vzdálenost jako vloni, kdy šel z Uherského Hradiště do Aše.

„Letos je to ale jiné. Během tří týdnů už kráčím po území pátého státu a mám mnohem více zážitků, než jsem měl z loňské tůry v tuzemsku,“ přiznává Maxim Jilík.

V úterý 6. srpna by chtěl dorazit do cíle své cesty, do Rijeky. Pokud se tak stane, bude příští díl našeho seriálu tím posledním.