Po tragicky zemřelém Josefu Pelcovi nastupuje do Brodu děkan šternberský

Po tragické nehodě bývalého děkana Uherského Brodu Josefa Pelce, který se na začátku letošního července zřítil do strže v blízkosti vodní nádrže Dalešice u Třebíče, byl nově jmenován na jeho místo děkan šternberský Svatopluk Pavlica.

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Uh. Brodě.Foto: DENÍK/Jan Karásek

Rodilý Kyjovjan dosud sloužil v Uničově. Uherský Brod přesto zná dobře z farních výletů.

„Působil jsem dvanáct let na Kyjovsku a posledních pět let jsem zastával funkci šternberského děkana na farnosti v Uničově. Uherský Brod znám i díky tomu, že jsem žil ve Strážnici, takže jsem to do něj neměl daleko. Navíc jsme do Brodu často zavítali s ministranty a mládeží do Delfínu,“ prozradil dvaačtyřicetiletý Svatopluk Pavlica.