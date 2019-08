Prudký déšť provázený nárazy větru, a posléze vodou i bahnem z polí zaplavené sklepy a silnice, které museli přijet odčerpat a odklízet dobrovolní hasiči. Tak v pondělí 26. srpna navečer vypadala situace v severovýchodním podhůří Chřibů. Nejvíce práce s úklidem následků průtrže měli v Kudlovicích, Traplicích i Sušicích.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Roman Nešetřil

„Přihnalo se to kolem 18. hodiny od Halenkovic. Bílá mlha, příval deště a větřisko. Meteorologové před něčím takovým varovali a mně bylo jasné, že je to tu. Bouřka trvala asi jen dvacet minut, ale zanechala za sebou nemilé následky,“ popsal událost Jiří Šaroun z Kudlovic s tím, že vzápětí se začala valit voda z polí do vesnice.