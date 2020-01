Toho prosincového dne pospíchaly do tříd Základní školy v Traplicích nejen děti místní, či drobotina z Jankovic, Košíků a Sušic, ale i já s fotoaparátem.

Prvňáčci Základní školy Traplice paní učitelky Martiny Šilhavíkové | Foto: Deník / Zdeněk Skalička

Cestou ke škole jsem v myšlenkách zabloudil do roku 1978. Tehdy Trapličtí poslali do výslužby zastaralou školní budovu v centru obce a otevřeli na okraji vesnice vzdělávací ústav pavilónového typu, o němž žáci i kantoři několik let jenom snili.