Ten obrázek je, až na ten loňský, každým rokem stejný a přece nikdy nezevšední. Protože výroční členská schůze místní organizace Svazu tělesně postižených (STP) a základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami (SPCCH) Velehrad, je a zůstane pro členy obou organizací tak trochu slavnostním dnem.

Výroční členská schůze místní organizace Svazu tělesně postižených (STP) a základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami (SPCCH) Velehrad | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

Jen loni žádného z téměř dvou set členů zmíněných organizací nenapadlo, že by zlotřilá pandemie koronaviru nedovolila uskutečnit výroční schůzi 20. března 2020, ani dvě v náhradním termínu, a to 22. května a 11. září. Členové velehradských organizací STP a SPCCH doufali, že se situace v naší vlasti uklidní a vrátí se do života před pandemií. Teprve v závěru letošního prvního pololetí se šíření nákazy covidem-19 stabilizovalo a devítičlenný výbor s důvěrníky obou organizací mohli začít s přípravou výroční schůze, nikoliv jak bylo tradicí za jeden rok, ale kvůli koronaviru za roky dva, a to 2019 a 2020.