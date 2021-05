První letošní akcí, kterou se Muzeum v přírodě Skanzen Rochus připojilo k Mezinárodnímu dni muzeí, byl v úterý 18. května Den otevřených dveří a větrání peřin. Tématem třetího ročníku byla Zdravá zahrada.

„Šlo vlastně o jakýsi třetí pokus o uspořádání zmíněné akce. Původně jsme ji plánovali na první jarní den, pak kvůli protiepidemickým vládním opatřením na 20. dubna, což mělo být ke Dni Země. Teprve po rozvolnění protiepidemických opatření se nám podařilo strávit Den otevřených dveří a větrání peřin při Mezinárodním dnu muzeí,“ radoval se ředitel společnosti Park Rochus Jan Blahůšek. Doufá, že covidové období, které snad pro všechna česká muzea znamenalo velké ekonomické ztráty, je snad nenávratně pryč.

„Včelařství Vendelín manželů Lepkových z Pohořelic u Napajedel přiblížilo návštěvníkům usedlosti z Boršic základy včelaření. Nechyběla ani ukázka vermikompostéru s tipy, jak kompostovat třeba na balkoně V menším hospodářském stavení z Veletin zasvěcovala Veronika Mergentalová z Velehradu děti i dospělé do principů přírodních zahrad a využití jedlých plevelů v kuchyni,“ informovala produkční Veronika Žídková.

Před dřevěnou stodolou z Břestku, pocházející z 19. století, přesazovala Hana Maděričová muškáty, které budou zdobit okna usedlostí muzea. Uvnitř stodoly si mohly zejména děti vyzkoušet výrobu nepálených cihel. V replice tučapské chaloupky pekla povidlové šátečky průvodkyně skanzenem Olga Budíková z Uherského Brodu.

„Švestková povidla jsem trochu naředila rumem, aby se lidé po jejich ochutnání olizovali až za ušima,“ řekla s úsměvem Olga Budíková.

Muzeum v přírodě Rochus slaví letos v květnu pět let od otevření expozice. Ředitel muzea Jan Blahůšek připomněl návštěvníkům v tučapském stavení, co se za těch pět let v Parku Rochus událo. Zavzpomínal na vybudování prvních usedlostí v muzeu.

„Když se vybuduje něco na okraji města, třeba muzeum v přírodě, což není vždycky snadně dostupné a není hned lidem na očích, tak je potřeba udělat všechno pro to, aby si návštěvníci do něj našli cestu. Naše muzeum v přírodě si ty návštěvníky nejen našlo, ale prosadilo se přírodní i na turistické mapě,“ neskrýval radost Jan Blahůšek.

Poznamenal, že muzeum je paměťová instituce, která se snaží zachovat nějaké tradiční hodnoty. „Ukázat je budoucím generacím a zabezpečit, aby si zejména mladí lidé uvědomovali vlastní kulturní identitu. Když děláte muzeum s tímto vědomím a funguje, tak vidíte, že je to smysluplná práce,“ dodal ředitel společnosti Parku Rochus.