Po brutálních útocích ve městě chystají Broďani petici

Zlomená žebra, lícní kosti, pohmožděniny na několika místech a převoz do nemocnice. Čtyři napadení o víkendu 26. října, jeden o týden dříve, dohromady ale už desítky lidí. Někteří Broďané mají strach v noci vycházet ven.

Masarykovo náměstí v Uherském Brodě. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Adéla Buráňová

Ve městě totiž řádí parta násilníků, kteří často bezdůvodně napadají lidi ve svém okolí. Při posledních útocích však obyvatelům Brodu došla trpělivost. Chystají se na město s peticí, v ním požadují zlepšení bezpečnostní situace.

„Manžel s kamarádem byli napadeni a skončili v nemocnici naštěstí jenom s pohmožděninami. Začala jsem tedy shánět lidi, kteří měli v posledních měsících stejnou zkušenost a ukázalo se, že se nejedná o náhodný jev, ale že tu máme určitou skupinku násilníků, kteří napadají ostatní,“ svědčila o zhoršené situaci v Uherském Brodě Petra Kundratová.

Společně s dalšími obětmi agresorů tak připravuje petici, která by měla eskalaci dalších útoků zabránit.

„Podle nás by například mohly být posíleny hlídky městské policie, které by měly být také i dostatečně materiálně vybavené, a které by měly být více vidět v terénu. Nicméně jsem srozuměna s tím, že to vše je otázka především financí, které je schopno a ochotno město Uherský Brod pro strážníky uvolnit.“ poznamenala Petra Kundratová.

Podle ní se primárně jedná o zvýšení dozoru nad problematickými místy v Brodě, jakými jsou parkoviště u tamního Kauflandu, vlakové nádraží a okolí nočních barů.

Toho si je vědom i velitel městské policie v Uherském Brodě Radek Šustek.

„Problém je v tom, že se při zvýšeném dozoru takových míst zrovna nic neděje a problémy se zase přesunují do jiných oblastí. Přesto jsme aktuální stav projednávali s Policií ČR a z preventivních důvodů budou noční hlídky lépe rozděleny po městě a zkoordinovány tak, abychom dokázali obsáhnout větší oblasti,“ vysvětlil Radek Šustek.

Policie ČR přitom v letošním roce nezasahovala v městě u násilných činů častěji, než tomu bylo v minulosti.

Zvýšila se však brutalita, s jakou se oběti útočníků setkávají.

„K prvnímu incidentu došlo 20. října v baru, na stejném místě se opakovalo napadení také 27. října v ranních hodinách a ten samý den jsme zaznamenali napadení i v nedalekém parku. Čtyři místní obyvatelé po těchto potyčkách skončili v nemocnici, přičemž u všech případů figurovala stejná skupinka cizinců,“ upřesnila informace za Policii ČR její mluvčí Milena Šabatová.

Od nového roku navíc bylo zaznamenáno hned čtrnáct případů slovního a fyzického napadení, v nichž vystupovali cizinci, ačkoliv v některých z nich byli na straně poškozených.

I proto starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník nevylučuje otevřené jednání s obyvateli na téma zhoršené bezpečnosti.

Sám měl na to konto nedávno schůzku na Policii ČR, kde incidenty posledních dnů probíral. „V závěru jsem se shodli na zlepšení nočních hlídek ve městě.

Co se týká podnětů od samotných obyvatel, nevidím problém se s nimi sejít a navrhnout další možné řešení.

Pokud by se pak ukázalo, že je třeba bezpečnost zlepšit, věřím, že bychom peníze na navýšení rozpočtu pro městské policisty našli,“ dodal Ferdinand Kubáník.