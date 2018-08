Po 12 letech zavřeli Holubyho chatu na Velké Javořině

Dvanáct let, 365 dní v roce! Zní to skoro neuvěřitelně, ale každý den byla pro veřejnost otevřená Holubyho chata na Velké Javořině. Pondělí 27. srpna si provozovatel Miroslav Martinček bude jistě pamatovat do konce života.

Holubyho chata. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Zuzana Černá

Chata, jejíž základní kámen byl položen už v roce 1923, je zavřená! Na nejvyšším vrcholu Bílých Karpat se můžete občerstvit jen z vlastních zásob. Na chatě si aktuálně nedáte ani čaj. Provozovatel Miroslav Martineček se příliš nechtěl k zavřené chatě vyjadřovat. „Změnil se majitel, zatím jsme se neshodli, kterým směrem chatu povedeme. O dalším fungování provozu chaty budeme veřejnost včas informovat. Je to všechno příliš čerstvé, musím to strávit, víc se k tomu vyjádřím příští týden," napsal provozovatel ve zprávě. Víc informací se nám nepodařilo zjistit. Mobilní telefon, který je uvedený v kontaktech chaty, byl přesměrován na pevnou linku, ta hlásila, že číslo není aktivní.

Autor: Stanislav Dufka