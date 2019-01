Zlínsko – Rozmary počasí se letos řidičům opět nevyhnou. Dle prognóz meteorologů se lidé sice mohou ve zbytku týdne těšit na postupné oteplení, avšak v příštím týdnu se situace obrátí a začne se znovu výrazně ochlazovat.

Pro majitele automobilů tak opět nastává chvíle, kdy vymění letní obutí svých vozů za zimní.

Podle Tomáše Balcara ze společnosti Meteopress nás čeká každý den oteplení zhruba o dva stupně Celsia. „Do konce týdne by nás neměly čekat žádné srážky, ale budou se vyskytovat mlhy a nízká oblačnost, která může být ojediněle příčinou slabého mrholení. Teplota se v neděli může vyšplhat až na čtrnáct stupňů Celsia,“ popsal.

Jiná situace by měla nastat v průběhu příštího týdne. „Očekáváme ochlazení, velkou oblačnost s občasným deštěm a přeháňkami. Ve vyšších polohách postupně dešťové srážky přejdou ve sněhové,“ upozornil Balcar. Právě očekávaný pokles teplot a případná sněhová nadílka mohou řidičům na cestách řádně zkomplikovat život. Ačkoli dosud nebyl schválen zákon o povinné zimní výbavě, zodpovědnější majitelé automobilů se hrnou do pneuservisů a chtějí přezout letní pneumatiky za zimní.

Nebezpečný je už pokles teplot

Vedoucí dopravního inspektorátu ve Zlíně Lenka Nedvídková si všímá, že řidiči s přezutím stále čekají na první sníh, ale neuvědomují si, že nebezpečné jsou i výrazné poklesy teplot, které mnohdy napomáhají ke zhoršenému ovládání vozidel. „Přezutí letních pneumatik za zimní by dnes mělo být nutností, rozhodně však nedoporučujeme univerzální typ, s nímž nemáme příliš dobrou zkušenost,“ varuje Nedvídková.

Pneuservisy v kraji již pomalu začínají registrovat zvýšený zájem o přezutí. Některé kromě toho nabízejí svým zákazníkům také geometrii a dokonce i uskladnění pneu. Cenové rozpětí se pochopitelně liší v závislosti na typu disků jednotlivých vozů. Nejžádanějšími pneumatikami jsou dle oslovených pneuservisů značky Barum Polarit 2, Michelin a Continental, objevují se také levnější značky jako Sava Eskymo.

V Pneu plus s. r. o. Zlín evidují od začátku týdne rostoucí počet zákazníků. „Registrujeme velký zájem. Většinou se lidé musejí objednat dva až tři dny dopředu, jinak se může stát, že pro ně již nebudeme mít místo. Zatím vše stíháme, ale uvidíme, co s řidiči udělá přicházející ochlazení,“ přiblížil za Pneu plus Tomáš Ondrašík.

Pneuservisy nestíhají

Poněkud vyhrocenější situace panuje v Autoservisu Daníček Zlín. „Tento týden je to hrůza, přijímáme dokonce už i objednávky na příští týden,“ osvětlil za autoservis Luboš Drábek. Cenové rozpětí za výměnu se zde pohybuje zhruba od 250 Kč do 1000 Kč.

Podobnou zkušenost má také Lubor Kundera ze stejnojmenného pneuservisu v Holešově.

„Jezdí jak vzteklí a já také, občas už ani nevím, jestli jezdím na nějaké to palivo já, nebo jejich vozy,“ podotknul s úsměvem. I v nastalém shonu neopomenul apelovat na řidiče, aby přezuli včas. „Čím dříve přezují, tím lépe, rozhodně bych jim nedoporučoval čekat na první sníh, protože pak už bude pozdě a může se stát, že jim nepomůžou ani všichni svatí,“ varoval Kundera. Uklidnění současné situace očekává nejdříve v polovině listopadu. Přezout u něj zákazníci mohou od 450 Kč.

Také v Pneu Kastini v Rožnově pod Radhoštěm se tvoří fronty. „Máme napilno, ale stíháme,“ uvedl Lumír Dratva. Málokterý pneuservis v kraji si dle jeho slov vydechne dříve než za tři týdny. Zákazníci se zde mohou těšit na ceny od 500 Kč.

Hotový blázinec nám popsal pan Zdeněk Omelka z Pneuservisu Omelka v Uherském Hradišti. „Přijeďte se podívat, to jste ještě neviděli. Lidé se zbláznili snad v celé republice, už včera podle nich bylo pozdě, a tak se ze mě stal telefonní operátor, který jen zvedá telefony, zatímco ostatní mechanici makají jako vzteklí,“ konstatoval.

Hektických bude dle jeho slov ještě nejméně čtrnáct dní. „Dokud nepřezují všichni, rozhodně se celá republika nevrátí do normálu,“ pousmál se Omelka. Také zde se ceny pohybují zhruba od 450 Kč.

