„Jenom ať nikdo už nepozná válku. Ty hrůzy si nikdo nedovede představit. Čekali jsme na bratra, až se vrátí domů, ale nedočkali jsme se. Nikdy na ten den nezapomenu,“ hlas pana Stanislava Machů z Vysokého Pole je tichý a přesto tak jasný. Stále má v paměti hrůzy konce druhé světové války, kdy nacisti povraždili za pomoc partyzánům nejen obyvatele osady Ploština, ale i lidi z okolních vesnic.

Poklepáním základního kamene 29. září 2020 začala první etapa rekonstrukce památníku Ploština. | Foto: Deník / Jana Zavadilová

Psal se 19. duben 1945 a jemu bylo devět let. „Ti lidé šli z pole na oběd. Pochytali je všechny a nahnali do hořících domů na Ploštině. Stříleli do těch, kteří tam nechtěli,“ zavzpomínal pamětník.