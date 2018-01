Plány města prodraží byty v novém roce v Hradišti

Když před necelým půlrokem osmadvacetiletý Martin Blaha ze Starého Města uvažoval, zdali jít do pronájmu, koupit si byt, nebo zůstat bydlet ještě chvíli v rodinném kruhu, nemalou váhu v jeho konečném rozhodnutí hrál fakt vyšroubovaných cen nemovitostí v Uherském Hradišti.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Rok 2017 byl přitom podle realitních makléřů na trhu s byty v Uherském Hradišti téměř rekordním a hodnota jedné jednotky se vyšplhala až o dvacet procent výše, než tomu bylo na začátku roku. Přes ztížené podmínky získávání hypoték na sklonku roku 2017 se navíc neočekává snižování cen, a to i vzhledem k plánům, které město chce u nových bytových domů prosazovat. Nově by totiž mohli mít developeři povinnost vyčlenit určité procento stání uvnitř samotné bytovky.

„Už když jsem o bytu přemýšlel poprvé, jeho vysoká cena mě překvapila. Do konce roku ale ještě stoupala a nic s tím neudělalo ani zdražování hypoték. V současnosti je to tak, že byty si stále drží svou vysokou cenu a zájemce jen složitěji získává hypotéku. Vypadá to, že si raději chvíli počkám a pak radši postavím dům,“ zavrhl Martin Blaha možnost koupě bytu v Hradišti.

Jejich zdražování se navíc v Hradišti nemusí zastavit. „Počet parkovacích míst ve městě je omezený. Přesto však nároky na parkování rezidentů i dojíždějících do města neustále rostou. Veřejný prostor však není nafukovací a každé nově vybudované parkovací místo logicky ubírá prostor například pro zeleň či další vybavenost. Parkování včleněné do nových staveb je možností, jak se tomuto trendu ubírání veřejného prostoru alespoň částečně vyhnout,“ poodkryl důvody plánů místostarosta Uherského Hradiště Zdeněk Procházka.

Nejprve však chce prověřit, zdali možné nařízení o vnitřním parkování lze vydat v souladu s územním plánem města. „Nelze proto jednoznačně říci, kdy takové nařízení vejde v platnost nebo jak konkrétně bude vypadat,“ doplnil Zdeněk Procházka. Sám poukázal na to, že vybudování garáží pod zemí či v přízemním patře může být investory kompenzováno zvýšenou cenou bytových jednotek. To potvrdil také zástupce Investostavu Jaroslav Křivánek, který buduje nové bytovky na místě bývalého Okresního střediska pro děti a mládež (OSDAM).

„Jeden z požadavků vedení města na náš projekt byl, abychom umístili část parkovacích míst dovnitř domů. O kolik se byty v takovém případě prodraží, si lze lehce spočítat. Stačí si zjistit, kolik stojí metr čtvereční garáže v Hradišti a kolik metr čtvereční obytné plochy,“ vysvětlil Jaroslav Křivánek. Rozdíl v této ceně se podle něj budou snažit developeři kompenzovat vyšší cenou jednotlivých bytů tak, aby vnitřní garáže nesnižovaly hodnotu předpokládaného výnosu z celé bytovky.

Vzhledem k chystanému opatření neočekává snižování cen nemovitostí ani Petr Zubíček z realitní agentury Zvonek. „Trh s nemovitostmi v Hradišti zažíval v roce 2017 skutečně raketový růst cen, který byl zpomalen až v prosinci díky nové sazbě u hypoték. Opatření, které město chystá, opravdu může vést k dalšímu zdražování,“ dodal Petr Zubíček.