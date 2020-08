„Chodím kolem pivovaru domů a musím přiznat, že už dlouho necítím vůni sladu, kterou mám rád. Z doslechu vím, že jsou zaměstnanci nuceně doma. Majitelé s námi nekomunikují. Mrzí nás to. Nevíme, co s těmi lidmi bude,“ řekl Deníku uherskobrodský starosta Ferdinand Kubáník.

Město však s pivovarem pojí také to, že mu pronajímá svoji restauraci v Domě kultury.

„Jejím provozovatelem je Holding Pivovary Lobkowicz Group, kam patří také Pivovar Uherský Brod. Od holdingu je restaurace v nájmu,“ upřesnil starosta s tím, že vedení města by chtělo i nadále, aby se na Domě kultury čepovalo pivo z domácího pivovaru.

Přiznává ale, že momentálně neví s kým komunikovat. „Těžko říct, jak to bude fungovat dál. Rádi bychom, aby se případně našel lokální nájemce restaurace,“ přiznává starosta.

Ten je náležitě hrdý na pivovar, jenž v minulosti jednu dobu patřil městu. „Vařívalo se tu dobré pivo. Býval to regionální pivovar na úrovni,“ povzdechl si Ferdinand Kubáník.

Rozhořčený z informací o pivovaru je také Jan Kment z Uherskobrodských Patriotů.

„Když jsem se o té aktuální situaci dozvěděl, nebylo mi dobře. Jakési signály o tom jsem zaregistroval už před půl rokem. Pokud se potvrdí zvěsti, že by se měl areál pivovaru stát jen jakýmsi meziskladem, bylo by to nemilé,“ poznamenal Jan Kment.

Historie pivovarnictví sahá podle jeho slov v Uherském Brodě do hluboké minulosti a svého času mělo uherskobrodské pivo punc velmi slušné regionální kvality.

„Pokud by měl tento uherskobrodský symbol skončit, bylo by to pro nás Broďany velmi smutné,“ dodal Jan Kment.

Za zastavením výroby je covidová krize?

Podle webového portálu www.pivovari.cz stojí za rozhodnutím stopnout provoz pivovaru Uherský Brod majitelé z čínské skupiny Citic Europe Holdings, která je vlastníkem holdingu několika pivovarů shromážděných pod hlavičkou Pivovary Lobkowicz Group.

Komplikovaná situace celé skupiny Pivovary Lobkowicz a jejích jednotlivých podniků vyvrcholila před několika týdny, kdy se podle týdeníku Euro přestalo ve varně uherskobrodského pivovaru zcela vařit.

„Několikaměsíční krizová opatření, která byla vládou zavedena v souvislosti s onemocněním covid-19, se samozřejmě odrazila na fungování řady podniků a segment pivovarnictví nevyjímaje,“ vysvětlila odstavení technologie Silvie Špryňarová, PR manažerka Citic.

Tradice sahající do středověku



Vaření piva v královském městě Uherský Brod má dlouholetou tradici, která sahá až do středověku. Z historických pramenů se dozvídáme, že i nejznámější osobnost Uherskobrodska, Jan Amos Komenský, který se narodil 28. 3. 1592, patřil do pivovarnické rodiny. Jeho otec, Martin Komenský, byl členem cechu pivovarníků v Uherském Brodě. První společný pivovar, který nahradil právovárečné domy, si uherskobrodští měšťané postavili v roce 1614, ale během třicetileté války, už v roce 1643, byl zničen švédskými vojsky.



Druhý, panský pivovar, byl zbudován v roce 1652. Původně městský pivovar byl později odkoupen rodinou Kauniců a od roku 1848 pronajímán různým sládkům. Jedním z posledních nájemců panského pivovaru byl český sládek František Bedřich Janáček (1845–1925). Pro neshody s majitelem pivovaru se F. B. Janáček rozhodl postavit si vlastní pivovar. S jeho stavbou započal v roce 1894 a dokončil ji v roce 1895. V roce 1914 se stává společníkem F. B. Janáčka jeho syn Jaromír, který v roce 1921 přebírá vedení rodinného podniku. Ten spravoval a zveleboval rodinný pivovar až do znárodnění v roce 1948.



V roce 1993 byla ukončena rozsáhlá rekonstrukce pivovaru, díky níž se Pivovar Uherský Brod stal znovu jedním z nejmodernějších podniků svého druhu ve střední Evropě. Po rekonstrukci byla do provozu uvedena nová, plně automatizovaná varna a stáčecí linka na nerezové KEG sudy, čímž se opět zvýšila kvalita piva i kapacita pivovaru.

Nyní patří Pivovar Uherský Brod do společnosti Pivovary Lobkowicz Group.