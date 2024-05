Pravidelným návštěvníkem této akce je už několik let Michal Tinka z uherskohradišťských Štěpnic. Nechyběl tam ani letos. „Dávám si jarošovskou 11, 12, 13, 14 i 15. Po jednom pivu a stačí. Nejvíc mi chutná dvanáctka a polotmavé pivko. Za mě i letos spokojenost,“ konstatoval štěpnický pivní gurmán.

Úspěšným účastníkem soutěží dne otevřených dveří v Jarošovském pivovaru je pětadvacetiletý fotbalista a hokejista Marek Doležal z Bohuslavic u Kyjova, jenž přicestoval do Jarošova s partou kamarádů. Minulý rok vylosovali jeho degustační kartu a on si odvezl domů malou bečku piva.

Den otevřených dveří v Jarošovském pivovaruZdroj: Deník/Pavel Bohun

Letos soutěžil znovu. Už ale ve dvou dovednostních kláních. „Jsme tady už potřetí a užíváme si tu. Hodně se mi líbila kšiltovka pivovaru, a tu jsem chtěl za každou cenu vyhrát, proto jsem se přihlásil do soutěže v rychlosti vypití půllitru piva slámkou za necelou čtvrt minutu a zvítězil,“ popisuje svou pivovarskou účast Marek Doležal, který do té chvíle vypil devět piv, včetně půllitru, který vysrkl slámkou a tupláku, jehož obsah v něm vítězně zmizel za 13.87 vteřin.

Vysněnou kšiltovku však po slámkovém pití piva nezískal, protože nebyla součástí ceny pro vítěze. „Šel jsem proto do soutěže o vypití tupláku. Tu jsem také vyhrál, ale opět jsem byl odměněný něčím jiným, než kšiltovkou. Nakonec mi ji věnovali jako soutěžní bonus a já z toho mám obrovskou radost,“ přiznává spokojený mladík.

Příští rok má v plánu přijet na den otevřených dveří do Jarošova zas. Na Jarošovském pivovaru se mi líbí, že je to lidem otevřený pivovar. „Jarošovské pivo miluju, a proto si to tady vždycky užívám. Nejradši mám Juru 11% a Matúša 12%,“ přiznává Marek Doležal.