„Tady to bylo. Tady jsme se 17. ledna 1979 někdy kolem půl sedmé večer potkali poprvé a teď jsme si setkání po čtyřiceti letech zopakovali,“ natahuje ruku k pozdravu Jiřímu Ovískovi Petr Janča.

Ten se pár minut po pilotově katapultáži z neovladatelného letounu, onoho osudného dne, nedaleko jeho doskoku vynořil ze tmy.

„Vy jste seskočil tam, někde na konci tohoto stromořadí, které tu tehdy ještě nerostlo, jen o pár stovek metrů od dopadu stíhačky,“ ukazuje Petr Janča místo události Jiřímu Ovískovi i skupince přihlížejících. Letoun se po tvrdém nárazu do země podle jeho slov rozlomil a přední část s křídly jela po sněhu směrem k tamním bytovkám, dokud ji pár desítek metrů od nich nezastavily dvě trnky.

„Vás tehdy především zajímalo to, kam vaše stíhačka spadla. A já na vás v té tmě křičel, že je to dobré, že spadla mimo dědinu,“ směje se Petr Janča. Ten tehdy odvedl pilota k telefonu do bytu paní doktorky Slavíčkové a pak schoval padák do garáže svého domu.

„Moc jsem se snažil o jakékoliv manévrování svého nezvladatelného letadla, aby nedopadlo na ty svítící domy pode mnou. A zpráva od pana Janči byla tou nejlepší, jakou jsem kdy v životě slyšel,“ vzpomíná Jiří Ovísek na dramatické chvíle, kdy se pouhou sekundu před dopadem MIGu stihl katapultovat.

Během páteční návštěvy Dolního Němčí si Jiří Ovísek v doprovodu své rodiny i vedení obce prohlédl tuto Vesnici roku 2018 a navečer se stal hlavním aktérem besedy v tamní knihovně. Tu zorganizovala její vedoucí Jana Daňková spolu s šéfredaktorem Slováckého deníku Pavlem Bohunem. Na povídání o okolnostech letecké havárie i o životě Jiřího Ovíska, dorazilo pět desítek zájemců. Kromě místních pamětníků byli přítomni také zájemci o letectví z Uherskohradišťska a Uherskobrodska.