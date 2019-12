Kromě módních kreací v podobě návrhů rób a oděvů samotné autorky projektu a módní návrhářky Marie Zelené a dalších několika tvůrců, čekají návštěvníky odpoledního i večerního programu překvapení hudebního i tanečního rázu. Podrobnosti čtenářům Deníku v rozhovoru prozradila osoba nejpovolanější a hlavní aktérka Adventního večera Marie Zelená.

Kam návštěvníky zavedete v onom prologu s názvem Oslava krás světa, a kdo vlastně bude v této fázi průvodcem?

Tento program bude výjimečný, námět jsem sepsala již před deseti lety, přesně 28. září 2009 v den svátku svatého Václava, patrona naší země. Představovala jsem však během let různé části v programu, který jsem nazvala Návraty k hodnotám. Vše si najde svůj správný čas. Tento program vytvářím společně se svojí dcerou Martinou Hrnčířovou. Průvodcem budu já se svým vnukem osmiletým Tomášem, budeme si navzájem jakoby plnit přání a cestovat po různých zemích světa. To vše bude propojeno mnoha dalšími umělci, kteří v každé zemi nějak vystoupí. Bude to propojeno uměleckými i módními modely, ale často budou modelky v modelech spíše jako kulisy vystupujících umělců. Bude zde tanec – standardní, lidový, umělecký i divadelní, ale také operní zpěv i nečekaná překvapení.

Mohla byste našim čtenářům přiblížit, kteří z účinkujících budou největšími taháky odpoledního i večerního programu?

Jako hudebního hosta jsme letos pozvali zpěváka Láďu Křížka, který ve svém samostatném bloku zazpívá své nejznámější písničky, za doprovodu kytaristy Tomáše Krauze. Věřím, že si diváci nejen zavzpomínají, ale také i s ním zazpívají.

Chybět nemá ani autorská kolekce vašich nových večerních modelů, prozraďte, jaká barva či barevná kombinace v nich bude hrát prim?

Večerní modely budou kombinací barev, ale hlavní bude šedá – stříbrná, černá a červená.

Kteří další návrháři představí v novoveské sportovní hale svoji aktuální tvorbu?

Opět jsem pozvala našeho nejmladšího českého návrháře Vlastíka Basovníka, jeho kolekci jsem už viděla a lidi budou jistě nadšení. A já už vše tvořím s Martinou, takže to nebudou už jen moje modely, ale i její.

Odpolední i večerní představení bude provázet moderátor brněnského rádia Krokodýl Petr Holík, proč letos padla vaše volba právě na něj?

Petr Holík mi už víckrát moderovat přehlídky v Brně a vždy se mi to velmi líbilo. Je pohotový, má dobré nápady a vnáší do toho vždy zase jiný šmrc 

Zatímco vloni jste v Adventním večeru nechala zaznít národnostní strunu, protože jsme slavili 100 let vzniku Československa, jak vnímáte aktuální 30. výročí sametové revoluce a pádu komunismu?

Protože jsem komunismus zažila, tak to vnímám jako svobodu – možnost říct svůj názor, možnost cestovat a také podnikat a tvořit. Důležitá je také svoboda duchovního vyznání. V době kdy jsem vycházela ze základní školy byl problém pro mnoho žáků dostat se na dobrou školu, třeba jenom proto, že chodili do kostela. I když měli výborné známky. Takové problémy, které komunismus způsoboval si asi nikdo z mladých lidí nedovede představit. Ovšem svoboda má i jiné stránky, a to, že jsou mezi lidmi velké rozdíly. Nepamatuji si, že by lidé byli bez domovů, je smutné, že je mnoho lidí na hranici chudoby. Bydlení je velmi drahé a velké domy vlastní a pronajímá mnoho majitelů, kteří v době komunismu byli u moci. A to je smutné.

Co byste vzkázala našim čtenářům do nadcházejícího roku 2020?

Přeji všem zdraví, lásku, štěstí, ale také dobré rodinné vztahy. A aby nikdo nebyl sám.

Marie Zelená se narodila v roce 1965 v Uherském Hradišti a do dospělosti žila v Ostrožské Nové Vsi. Nyní působí v Praze. Její večerní šaty oblékají známé tváře české mediální scény a finalistky prestižních soutěží krásy na mezinárodní úrovni. Je autorkou celonárodního projektu Návraty k hodnotám, který má za cíl uměleckým způsobem představovat důležitost rodiny, úcty člověka k člověku i důležitost duchovního života. Často připomíná, aby se člověk vracel na místa, kde má své kořeny a měl úctu ke své zemi. Její srdeční záležitostí je tvorba veselého obrázkového oblečení pro dětské lékaře a sestry, které má za cíl zmírnění strachu dětí z lékařského vyšetření a hospitalizace. Pořádá autorské večery, na kterých spolupracuje se známými osobnostmi, kteří její projekt podporují svým vystoupením.