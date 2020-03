Pandemie koronaviru SARS-CoV-2 způsobující nemoc COVID- 19, má totiž podle jejích slov s největší pravděpodobností počátek právě tam.

„Různá zvířata jsou tam natlačená v klecích a zároveň jsou před nakupujícími přímo na tom trhu zabíjena. Takže se tam míchají různé výměšky a látky těch zvířat, dostávají se do vzájemné blízkosti zvířecí druhy, které by se mnohdy nikdy v divoké přírodě do tak těsné pozice nedostaly a zároveň jsou v kontaktu s člověkem. Právě to vytváří "ideální" podmínky pro vytvoření přenosu viru ze zvířete (případně přes nějaký mezičlánek) na člověka,“ upozornil Josef Bazala s tím, že petice není namířena proti trhům v tuzemsku, kde jsou hygienická pravidla dodržována.

„Velmi si vážím solidarity, která se v posledních dnech zvedla. Nejen tady na Slovácku, ale v celé republice. Další epidemii zabráníme ale jen tak, že místo oslavování Číny za dodávky roušek, budeme trvat na trvalém zákazu mokrých trhů a snížíme možnou nákazu,“ dodal Josef Bazala.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí pochází tři čtvrtiny nových nebo objevujících se infekčních chorob u lidí od zvířat.

Výrazně vyšší podíl tzv. zoonotických virů než ostatní savci mají předně netopýři, kteří už i byli označeni za příčinu epidemií SARS, EBOLA nebo MERS. A právě na mokrých trzích jsou netopýři v úzkém kontaktu s mnoha dalšími druhy zvířat.

„Z mokrých trhů se stal byznys, kdy jsou zvířata používána na afrodiziaka. Proto jsme připravili petici, kterou chceme otevřít toto téma. Oslovil jsem již předsedy Evropských institucí i českou vládu, aby se připojili k apelu na Čínu,“ upřesnil další kroky Tomáš Zdechovský.

Ten po odeslání dopisu vládě a Evropské komisi začátkem tohoto týdne postřehl, že Evropská unie začala jednat.

„Právě jsme se dozvěděli, že v Čínském Národním lidovém kongresu odhlasovali trvalý zákaz těchto trhů. Tak věříme, že to nebude propagační a na chvilku,“ upozornil Tomáš Zdechovský.