Je tomu totiž šest a půl roku, co ve stejné škole čelila tlaku rozladěných učitelů a rodičů školáků ředitelka Jana Geržová se svojí zástupkyní Jitkou Kučerovou. Obě koncem ledna 2012 nakonec na své funkce rezignovaly. Jaké pokračování bude mít kritika současného tandemu v čele vlčnovské školy, jenž je následníkem toho rezignovaného, ukážou následující dny.

„Vadí nám, že vedení školy vyhazuje ty schopné učitele, které mají děti rády, jako jsou například pan učitel Korábek, kterému po roce neprodloužila paní ředitelka smlouvu, a odejít má i pan učitel Stašek. Přijde nám, že je paní ředitelka slabá a že svou funkci nezvládá,“ řekla Deníku Kristýna Frantová, maminka páťáka Martina, jenž byl vloni králem při tamní jízdě králů.

Nepřehlédnutelným signálem toho, že se něco chystá byla ve středu navečer velká sešlost rodičů školáků v sále dolní vlčnovské hospody, kam jich údajně dorazilo kolem stovky. Pozvali tam také starostu Vlčnova Jiřího Matušíka.

Starosta: Nemůžu s tím nic dělat

„Nemůžu s tím nic dělat. Ze zákona nemůžu ředitelku odvolat. Ona má smlouvu na šestileté období. Jejích šest let ve funkci ředitelky uplynulo minulý rok. Nikdo si tehdy na ni nestěžoval, a tak bez nutnosti výběrového řízení, jsme jí působení ve funkci ředitelky školy prodloužili o dalších šest let,“ poznamenal Jiří Matušík.

Rodiče se na středečním setkání nakonec shodli na zformulování petice.

„Petiční archy budou nachystané k podpisu ve Vlčnově na dvou místech, v dolní hospodě a na Klubu sportu a kultury. Podpisem budou moct dát zájemci do pondělka souhlas s odvoláním vedení základní školy ve Vlčnově,“ upřesnila Světlana Kolková, předsedkyně SRPŠ a jedna z iniciátorek petice i maminka tamního prvňáka Štěpána a třeťáka Vojty.

Jak dopadne jednání Rady?

Podepsané petiční archy by právě v pondělí chtěla dodat Radě obce Vlčnov, která má v ten den v plánu zasedat.

„Na programu bude jediný bod, a to řešení situace v naší základní škole. Kromě členů rady bylo pozváno také vedení školy a pedagogičtí pracovníci,“ informovala místostarostka Marta Moštková.

Kristýna Frantová prozradila, že rozhodnutí radních bude pro ni důležité.

„Počkám, jak to všechno dopadne, a když to nedopadne, budu pro kluka hledat školu jinde, nemělo by smysl, aby za současného stavu ve vlčnovské škole setrvával dál. A není to jen můj názor, podobně uvažuje více rodičů školáků,“ nechala se slyšet matka loňského vlčnovského krále.

Ředitelku ZŠ Vlčnov Petru Mlýnkovou se nám ve středu nepodařilo kontaktovat, neboť až do odpoledních hodin byla podle slov sekretářky na klasifikační poradě.