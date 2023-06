Více než hodinu projednávali uherskobrodští zastupitelé na svém pondělním zasedání 26. října petici proti odvolání Dagmar Bistré z funkce ředitelky ZŠ a MŠ Na Výsluní, signovanou 219 podpisy.

Odvoláním ředitelky školy se zabývali brodští zastupitelé. Odvolaná ředitelka Dagmar Bistrá. Ilustrační foto | Foto: Deník/Pavel Bohun

Na celou kauzu to však nakonec nemělo zásadní vliv. Dorazila také současná zastupující ředitelka školy Šárka Votavová. Diskuse se od počátku točila kolem „péče řádného hospodáře“, což přímo souviselo s dlužnou částkou ve výši zhruba půl druhého milionu korun, kterou včetně úroků škola vyplatí někdejší vedoucí školní kuchyně Dagmar Horáčkové.

Tu totiž podle rozhodnutí soudu bývalá ředitelka Dagmar Bistrá propustila 27. ledna 2021 protiprávně. Aby už nenabíhaly další úroky, rozhodla Šárka Votavová Horáčkové dlužnou částku co nejrychleji vyplatit.

„Musela jsem kvůli tomu zažádat o zvýšení rozpočtu školy. Dlužná částka je bohužel vysoká, já jsem si ji ale nevymyslela. Nechala jsem si vše spočítat právníky z několika stran a mám ji doloženou. Potřebovala jsem se vypořádat s touto situací tak, aby už částka dál nenarůstala. Potřebovala jsem ukončit tento pracovně právní spor a z toho důvodu jsem tu částku vyplatila, aby nenaskakovalo další penále,“ řekla zastupitelům Šárka Votavová.

Na ředitele ZŠ a MŠ Na Výsluní bylo před časem vyhlášeno výběrové řízení. Nevedlo však ke jmenování nového ředitele. Údajně se přihlásili dva zájemci a jedním z nich byla bývalá ředitelka školy Dagmar Bistrá.

„Napřed se výsledek dozví účastníci výběrového řízení, teprve pak to sdělíme veřejnosti, přestože paní starostka na zastupitelstvu naznačila, že budeme dělat to výběrové řízení znovu. Vyhlásíme jej, až se domluvíme se Zlínským krajem a Českou školní inspekcí, protože oni dávají do výběrové komise lidi,“ řekl Deníku uherskobrodský místostarosta Ladislav Kryštof.

Dagmar Bistrá skončila ve funkci ředitelky ZŠ Na Výsluní 4. dubna poté, co ji odvolali zástupci zřizovatele, tedy vedení města Uherský Brod. Důvodem jejího propuštění bylo porušení pracovně právních vztahů.

Soud rozhodl o tom, že porušit zákoník práce měla v několika případech souvisejících s výpovědí vedoucí školní kuchyně Dagmar Horáčkové 27. ledna 2021. Její výpověď byla v letošním roce soudem shledána jako neplatná a tudíž škola musela Horáčkové doplatit ušlou mzdu za uplynulé dva roky.