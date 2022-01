Organizátorky petice ale mají obavy z toho, že použitím peněz z radniční kasy na opravy chlazení dojde k omezení finančních toků do jiných oblastí, které město také spravuje.

„Nechceme padesátimilionovou investici na rekonstrukci zimního stadionu pouze z rozpočtu města Uherský Ostroh. Domníváme se, že tato investice, úvěr ve výši 35 milionů Kč+15 milionů Kč z rozpočtu města, by zcela znemožnila rozvoj Uherského Ostrohu v dalším období a také výrazně omezila provoz jednotlivých organizací, včetně kultury a školství. Chceme, aby vedení města Uherský Ostroh začalo hledat jiná řešení, jak problém na zimním stadionu vyřešit, a to například prodej, pronájem, dotace a podobně,“ vysvětlují v petici tři její organizátorky - Marie Kunovjánková, Marta Žacová a Kristýna Zelienková.

Město se 4300 obyvateli si podle Marie Kunovjánkové nemůže dovolit financovat zimní stadion.

„Nemáme nic proti sportu a hokejistům, ale ať si občané třeba v referendu rozhodnou jestli financovat zimní stadion nebo další rozvoj města,“ řekla Marie Kunovjánková Deníku.

Starosta k petici

Na petiční aktivitu reagoval také starosta města.

„Nejsme poslušné ovce, abychom nemohli mít odlišný názor, já ho respektuji ale podporovat jej nebudu. Pokud bude realizován projekt pouze z rozpočtu města, investiční náklady budou kolem 30 milionů korun. Město je v dobré ekonomické kondici, aby si mohlo dovolit tento projekt zafinancovat s dodržením podmínek rozpočtové odpovědnosti,“ uvedl k tomu Vlastimil Petřík.

Schválený rozpočet roku 2022 pokrývá naplánované investiční akce včetně těch, na které byla již získána dotace a musí se předfinancovat.

„O omezení financování organizací, kultury a školství nemůže být ani řeč. V rozpočtu města jsou alokovány potřebné finance ve standardním rozsahu dle požadavků a potřeb jednotlivých organizací, včetně pokrytí zvýšených nákladů na energie. Pro doplnění finančních prostředků do fondu sportu a fondu zájmových organizací máme připraven milion korun v rozpočtové rezervě,“ připomněl starosta.

Velmi zvláštní podle něj je, že se petice nezmiňuje vedle kultury a školství také o omezení sportovní činnosti.

„Hokej z.s je největší sportovní organizace ve městě a funkční zimní stadion se ho existenčně dotýká. Jsem přesvědčen o tom, že zachování funkčnosti zimního stadionu a podpora hokeje je v zájmu města Uherský Ostroh,“ konstatoval Vlastimil Petřík.

Důvody pro rychlou investici

A jaké jsou důvody mnohamilionové investice do hokejového stadionu? Koroze potrubí, která způsobuje v ledové ploše úniky čpavku a chladící plocha z roku 2000 a tudíž na konci své životnosti. Podle starosty nelze čekat a předjímat jaký bude vývoj s přidělením dotace z NSA, která bude ovlivněna také rozpočtovým provizoriem státního rozpočtu a novými záměry vlády.

„Odložení rekonstrukce může způsobit výpadek celé sezony, který by měl velký vliv na další vývoj hokeje v Uherském Ostrohu. Ještě bych chtěl v této souvislosti podotknout, že v příštím roce se chystá demolice stávajícího stadionu s následnou výstavbou v Uherském Hradišti,“ poznamenal Vlastimil Petřík.

V uplynulých dnech Rada města podle něj rozhodla o zpracování nového projektu čpavkového chlazení, který bude umožňovat využití některých stávajících zařízení a bude se týkat jen nutného rozsahu s předpokládanými náklady 30 milionů korun.

„Definitivní rozhodnutí o variantě systému chlazení, o realizaci a financování projektu, by mělo padnout nejpozději v březnu. Následně by mělo výběrové řízení určit zhotovitele, k realizaci projektu by mělo dojít od června do září,“ prozradil starosta s tím, že aktuálně se vedení města chystá projekt financovat pouze z rozpočtu města.

„Momentálně to je základní varianta. Při vyhlášení výběrového řízení je totiž potřeba mít zajištěno financování. Přebytek rozpočtu z roku 2021 je zhruba 19 milionů korun, zbytek se dofinancuje z úvěru. Samozřejmě budeme hledat i v průběhu příprav možnosti získat část finančních příspěvků z jiných zdrojů,“ dodal starosta.