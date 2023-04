„Petice rodičů žáků ZŠ Na Výsluní je ve stádiu vzniku. Pracujeme na jejím znění. Měla by být na podporu paní ředitelky s tím, že my jako rodiče dětí, které školu navštěvují, nesouhlasíme jakým způsobem byla paní ředitelka odvolána, a že to bylo s okamžitou platností. Naším zájmem pak je, aby se peticí zabývalo vedení města, a aby ji projednalo zastupitelstvo,“ prozradila Deníku organizátorka rodičovské petice Tereza Kánova, jejíž dvě děti ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě navštěvují.

V podobném duchu se ponese také otevřený dopis učitelů a nepedagogických pracovníků ZŠ Na Výsluní.

„Ostře se v otevřeném dopisu vymezujeme vůči způsobu propuštění paní ředitelky. Ve čtvrtek se pod jeho znění začali kolegové podepisovat. Rádi bychom tímto dopisem obeslali do pondělí 24. dubna, kdy se bude konat schůze uherskobrodského zastupitelstva, všechny jeho členy, aby se k našim výtkám mohli vyjádřit,“ vysvětluje dlouholetá učitelka ZŠ Na Výsluní a spoluautorka znění otevřeného dopisu Martina Kůdelová.

Za opoziční uherskobrodskou ODS se ke kauze vyjádřil Jan Hrdý.

„Paní ředitelku Bistrou považujeme za velmi schopnou, odhlédneme-li od toho, že ve škole realizovala extrémní množství dotačních akcí, vnímáme její přínos tak, že školu na pedagogické úrovni výrazně prestižně pozvedla, a to i v případě jazykového vzdělávání. Takže za nás (ODS pozn. red.) je pro ZŠ Na Výsluní odvolání této ředitelky do budoucna ztrátou a její pracovněprávní problémy si podle nás nevyžadovaly zásadní zásah, určitě se to dalo řešit jinak,“ nechal se slyšet Jan Hrdý.

Podle bývalého starosty Uherského Brodu Ferdinanda Kubáníka (KDU-ČSL) zvolila rada města v okamžitém odvolání Dagmar Bistré z funkce ředitelky nešťastné řešení.

„Více než 20 let vedla školu a vytáhla ji na pozici jedné z nejlepších škol v našem městě, o čemž mimo jiné svědčí to, že má škola nejvíce žáků ze všech a rodiče v ní mají důvěru,“ naznačil Ferdinand Kubáník.

Podle něj se nabízely jiné způsoby, jak to s ředitelkou vyřešit.

„Například ji propustit ke konci školního roku nebo o prázdninách, a nebo, když už tedy, tak třeba za rok a půl, až paní ředitelce skončí šestiletý funkční mandát, což by bylo řešení nejčistší. V následujícím výběrovém řízení ji třeba nemuseli vybrat. Určitě se tato záležitost dostane na přetřes na zasedání zastupitelstva 24. dubna,“ naznačil Ferdinand Kubáník.

Dagmar Bistrá skončila na ZŠ Na Výsluní ve funkci ředitelky 4. dubna poté, co ji odvolalo vedení zřizovatele, tedy města Uherský Brod. Důvodem jejího propuštění bylo podle slov uherskobrodského místostarosty Ivana Lásky porušení pracovně právních vztahů.

„Než bude vybrán nový ředitel, povede školu dosavadní zástupkyně ředitelky Šárka Votavová. O novém řediteli rozhodne výběrové řízení, které bude vypsáno v nejbližší době," sdělil před časem Deníku Ivan Láska.

Porušit zákoník práce měla Bistrá v několika případech souvisejících s výpovědí vedoucí školní kuchyně Dagmar Horáčkové 27. ledna 2021, jejíž výpověď byla v letošním roce soudem shledána jako neplatná.