Pětadevadesáté kateřinské hody měly okouzlující atmosféru

FOTOGALERIE / Milovníci folkloru, tradic, dobré zábavy a radosti měli v sobotu neopakovatelnou příležitost prožít plnými doušky a ve velkém 95. ročník kateřinských hodů s právem v Huštěnovicích, které se, jak už se to od roku 2000 ustálilo, konaly s několikadenním předstihem před svátkem Kateřiny.

Ačkoliv slunce zlatilo ulice obce, před chladem se lidé choulily do teplých bund a kabátů.

Zatímco třeba o jubilejním 80. a 90. ročníku kateřinských hodů vládnul huštěnovické krojované chase pouze jeden stárkovský pár, v sobotu se ústředními postavami staly páry dva. Ten starší tvořil Jakub Kadlček se staroměstskou přítelkyní Kristýnou Vycudilíkovou, po jejich boku kráčeli Marek Silný s Aničkou Smětákovou.

Ti za doprovodu dechovky Boršičanky přivedli chasu k radnici za starostou Alešem Richtrem, aby jim dal povolení ke konání hodů.

Šéf obce byl i letos mile překvapen, že se chasa drží starodávné tradice a o hodové právo jej přišla požádat stárků čtveřice.

„Mohlo by vás zajímat velice, že za celou dobu hodové tradice obléklo už 320 stárků šorce a nohavice. V Huštěnovicích se traduje: Do roka bude ináč - bude z něho ženáč. Doufám, že se sejdeme v tak hojném počtu, a přiťukneme si skleničkou, až budeme slavit tu hodovou stovku,“ vyslovil přání první muž obce. Hodaře vyzval, aby se napili obecního vína, aby ta hodová sláva jaksepatří velká byla.

„Za rok, když dočkáme, zase hody s právem udělejte, hody v Huštěnovicích zahynout nedejte. Že u nás tancují už i malá děcka, to vám teď předvede folklorní soubor Marenka, a to bude pecka,“ dodal s pousmáním huštěnovický starosta.

Díky předposledním hodům na Slovácku, ty letos poslední budou podle etnografky Ludmily Tarcalové v Bílovicích, se na hodech v Huštěnovicích viděla spousta známých i neznámých. Mladí i dospělí si v sobotu užili svátečního veselí, rodiče stárků před hody zase hodně běhání a práce.

„Vypravovat z domu stárku, to je pro rodinu velká čest. Ale bylo potřeba zajistit koláčky, cukroví, ale také sehnat sponzory, kteří by přispěli dárky do tomboly při večerní hodové muzice. Ještě před hody jsme dali našemu domu novou fasádu a stejně tak tomu bylo u mladšího stárka,“ prozradila maminka mladší stárkyně Taťána Smětáková.

Starší stárkyní v Babicích byla v roce 1997, o dva roky dříve v Huštěnovicích vládl chase její manžel.

„U příležitosti 95. výročí kateřinských hodů pozvala obec na setkání 181 bývalých žijících stárků. K naší potěše jich přišlo 117 a přijel je pozdravit hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Nejstaršími stárky byli na setkání manželé Býčkovi. Stárkovali před 65 lety a ano společnému životu si řekli před 62 lety,“ nechali se slyšet starosta obce Aleš Richtr s kronikářkou Alenou Bazalovou .