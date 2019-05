Co vás přivedlo k myšlence, že budete rekonstruovat bohatě zdobené pentlení?

Jsem kreativní člověk a přirozeně se snažím věci objevovat, zaznamenávat. Byla výzva pentlení vytvořit znovu. Ke krojům jsem se dostala přes rodinné zázemí, protože pocházíme ze Slovácka. O folklorní části oděvu jsem se začala zajímat nejprve na základě rodinných fotek, patřím k několikáté generaci lidí, která nosí kroj a vždycky jsem viděla, jak se mí předkové ke kroji chovají s úctou a zajímalo mě, proč to tak je. Nejdříve jsem zkusila vytvořit pentlení sama pro sebe, a pak přišla doba, kdy mě i další zájemci přes Slovácké muzeum v Uherském Hradišti oslovovali s tím, jestli bych například nevytvořila jiný typ pentlení. Výroba prvního pentlení byla čistě technická záležitost, krok za krokem jsem musela přijít na to, jak ho vytvořit, protože už nebyl nikdo, kdo by mi poradil.

Proč se do dnešní doby nedochovalo původní pentlení?

Pentlení se předávalo z generace na generaci, to znamená, že se setkáte i se 100 let starým pentlením, které ale tím, že je zhotoveno z textilu přirozeně stárne. Proto jej z tohoto důvodu nelze při užívání i přes náležitou péči udržovat do nekonečna.

Jak probíhala vaše příprava na výrobu pentlení?

V literatuře najdete případně jen popis jednotlivých součástek anebo ojediněle dochované pentlení. Slovní popis může být však zavádějící. Proto jsem se nejvíce držela fotografií anebo dochovaných pentlení, které jsem srovnávala, a pak jsem musela najít nejvhodnější materiály, které jsou dneska už bohužel jiné. Dřív to bylo hedvábí, dnes je to častokrát nabídka syntetických materiálů, se kterými se nerada smiřuji a tak hledám jiné materiálové alternativy. Forma pentlení se měnila po čas historie, ale měnila se také v použití materiálů, například dnes je pentlení mnohem těžší než to dřívější, které bylo vytvořeno z lehounkých hedvábných stuh.

Je výroba pentlení složitá záležitost?

Je to složitá záležitost, v dnešní uspěchané době je výroba pentlení záležitostí až meditace. Pentlení se nedá vytvářet pro peníze, není to produkt, ale výtvarný objekt. Je kouzelné, protože ho často ani strojem nelze zhotovit, je zde vysoký podíl ruční práce.

Celé bohatě zdobené pentlení se vyrábí ručně?

Můžu koupit materiál, ale co se týká procesu vzniku, tak ano, v tom mi stroj nepomůže. Při výrobě si dávám záležet, aby mnou vyrobené pentlení vydrželo co nejdéle, tak jako původní pentlení, které přetrvalo někdy i sto let. Tím je nadčasové.

Jak je časově náročná výroba pentlení?

Vzhledem k tomu, že se změnilo materiálové složení, tak si musím některé nové materiály předpřipravit, třeba musím škrobit některé stuhy. Samozřejmě je to větší časová náročnost, když vytváříte pentlení poprvé a musíte přijít na to, jak vznikalo. Napodruhé napotřetí kroky znáte a výroba trvá přibližně 65 hodin.

Jak se liší původní pentlení od toho nově vytvořeného?

Určitě v barvě, protože ve starším typu pentlení je více zastoupena červená barva, symbolicky známá jako barva života. A dalším rozdílem může být také forma, kdy se ty původní pentlení přišívaly k vlasům a na hlavu se nasazovaly postupně, dnešní obřadní pentlení bývají většinou v jedné formě, aby se s nimi dalo lépe pracovat.

Vyrábíte pentlení na zakázku?

Ano, ale musí člověk přijít hodně v předstihu. Je to moje srdcová záležitost, které se věnuju ve volném čase. Ale když se někdo objeví, tak i v rámci nějakých projektů ráda pentlení vyrobím.

Objevil se někdo takový?

Ano, dělala jsem pentlení a přijde mi, že mladí lidé objevují zpětně kouzlo krojové svatby, která má v sobě určité kouzlo.

Kolik času vám zabralo, než jste našla vhodné materiály?

Jde to ruku v ruce s hledáním materiálů pro celý kroj. Dnešní nabídka, když se omezím na český trh, není dostačující. Jsem hodně precizní, stávají nabídka mi nevyhovovala, takže jsem překročila fázi, kdy si materiály nechávám vytvářet. Sama si je navrhnu, připravím do výroby a obnovím materiál, který řadu let někde spal v depozitáři. Před pár lety tady tato možnost nebyla, protože nikdo nepracoval s digitálním potiskem. Ale občas objednávám materiály i ze zahraničí.

V čem má pentlení svůj původ?

Domnívám se, že původ obřadního pentlení je velmi prastarý. Podle analogie vývoje bylo obřadní pentlení znakem pro mladou svobodnou dívku. S tzv. vínkem, znakem svobodné mladé ženy, se setkáváme například i ve středověku či renezanci.

Kristýna Petříčková (39)

Vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze obor atelier Design. Od roku 2015 je vedoucí ateliéru Design oděvu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V roce 2014 rekonstruovala obřadní ženské pentlení z Vlčnova, také renesanční ženský korzet z Německa. V roce 2015 byla spoluautorkou výstavy Budoucnost tradice v Moravském zemském muzeu v Brně.

NIKOL SALVETOVÁ