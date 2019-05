„Nepovažuji Penkův statek za kulturní památku, kterou by bylo třeba za každou cenu zachovat. Rozhodnutí zastupitelů ale chápu jako plácnutí do vody. Město na zbourání areálu nemá peníze a ani plán nahradit jej zelení či parkem si mi nezdá dobrý,“ přiznala Hlučanka Blanka Malušová.

Sama by namísto něj spíše chtěla vidět už několikrát navrhovaný Dvůr jízdy králů.

Iniciátor tohoto řešení, které by počítalo i s částečným zachováním některých budov Penkova statku, byl z rozhodnutí představitelů města zklamán.

„Bohužel byl náš návrh opět odmítnut, a to se nabízel výhodný dotační titul, který by Hluku pomohl ufinancovat jak bourání, tak následnou přestavbu lokality. Tak se problém statku přesune zase do dalšího roku. Neztrácím však naději a i v budoucnu budu prosazovat tuto variantu,“ nechal se slyšet zastupitel Hluku Pavel Dohnal (Moravané s podporou ČSSD a nezávislých).

Návrh Dvora jízdy králů počítá s demolicí pouze východní budovy Penkova statku. Na severní části areálu by se pak pouze vyměnila střecha a nadále by sloužila jako muzeum. V opravené západní budově by se poté nacházela knihovna.

„Sám jsem zvědavý, s čím zastupitelé hlasující pro demolici přijdou. V letošním rozpočtu nemáme schválenu takovou částku, která by na zbourání stačila. Pokud ji někdo bude chtít vyčlenit do příštího roku, bude to na úkor jiných investic,“ dodal starosta Hluku Martin Křižan.