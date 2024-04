Všem cyklo i pěším nadšencům bude patřit sobota 27. dubna, kdy se uskuteční 19. ročník populární akce Na kole vinohrady Uherskohradišťska. Oblíbili si ji příznivci z celé Moravy, Slezska, Čech i sousedního Slovenska. Letos se bude konat již po devatenácté a pořadatelé prozradili i jednu z novinek.

Na kole vinohrady Uherskohradišťska, ilustrační foto. | Foto: Deník/Pavel Bohun

„Opakovaně se na nás obraceli účastníci akce s poptávkou po cyklistickém tričku či dresu. A my můžeme s radostí oznámit, že právě letos budete moci vyrazit ve zcela novém cyklo triku, které vzniklo čistě pro tuto akci. Pečlivě jsme vybrali látku i výrobce ze Slovácka, grafický design byl navržen na míru. Trička necháváme šít dle objednávek, protože zkrátka nechceme plýtvat,“ prozradila Eva Klementová z organizačního týmu Regionu Slovácko.

Sezóna na Baťově kanálu se blíží. Do jeho údržby se zapojil i Jožin

Průvodci – traséři pomohou na cestách Slováckem

Zahájení je naplánováno na osmou hodinu ráno. Následovat bude společná rozcvička. Starty pěti pečlivě značených tras pro cyklisty a jedna pro pěší, začnou v 9.30 hodin.

„Ať už se účastníci vydají do podhůří Chřibů Po stopách Cisterciáků, za vůní Muškátu moravského, při Baťově kanále do obcí Staroměstska či na opačnou stranu vstříc místům, kde má své kořeny Jízda králů nebo za jedinečným cuvée Blatnický Roháč, k dispozici jim budou průvodci – traséři. Pomohou s orientací v terénu či napoví, kde se například najíst. Pěší trasa Hradišťskou vinnou stezkou zavede do městských částí Uherského Hradiště – Mařatice a Sady,“ upřesňuje složení tras předseda správní rady Regionu Slovácko Stanislav Blaha.

Dobrovolnictví na Slovácku. Otevřené domovy lákají nové pomocníky

Masarykovo náměstí ožije odpoledním programem a vinným trhem

Na stezkách má být připraveno více než 30 vinařských zastávek, ať už v malebných sklepních uličkách, vinařských búdách nebo přímo ve vinohradech. Odpolední program na Masarykově náměstí se bude konat v již tradičním duchu – koncert kapely k poslechu i tanci, ochutnávka vín od místních vinařů na malém vinném trhu, slosování tomboly z kuponů všech registrovaných účastníků akce.

A kdo by chtěl pokračovat dál, večerní posezení u cimbálové muziky nabídne Moja vinotéka. Účastnický poplatek lze pořídit odkudkoliv.

Jalubí ožilo kroji. Jak ho správně obléct poradila Feldvabelová

„Přichystáme startovací balíček podle toho, co všechno si do něj kdo bude chtít přihodit, třeba i zmíněné tričko," láká Veronika Friedlová z Regionu Slovácko.

Vše podstatné se zájemci dozví na webu www.slovacko.cz/nakolevinohrady nebo na facebookové události Na kole vinohrady Uherskohradišťska 27. 4. 2024.