Zdroj: DeníkChléb a rohlíky – asi základní položky na nákupním seznamu většiny z nás. Už brzy si za ně ale připlatíme. Pomyslná spirála zdražování totiž dopadá i na pekárny ve Zlínském kraji. Ty se musí v posledních měsících vyrovnávat s rostoucí cenou vstupních surovin.

„Po celý říjen jsme denně dostávali oznámení o zvýšení cen jednotlivých surovin. Například pro nás stěžejní mouka podražila o 20 až 30 procent, máslo o 26 procent, tvaroh pak o 30 procent a olej dokonce o 130 procent. A tak bych mohla pokračovat u každé položky,“ řekla Deníku obchodní ředitelka pekárny Avos Martina Belatková.

Koláče podraží o korunu

Růst cen jednotlivých vstupů se přitom stále ještě nezastavil.

„Další zvýšení cen u již zdražených komodit jsou avizována. Od listopadu jsme proto zvyšovali ceny o jednotky procent. U běžného pečiva jsou to částky halířové, u koláčů korunové,“ přiblížila Belatková.

O další jednotky procent by se mohly navýšit ceny v příštím roce.

„Protože nechceme rezignovat na vysokou kvalitu ani upravovat tradiční receptury, na kterých si zakládáme, budeme muset začátkem roku znova reagovat na další vlnu zdražování. Pevně věřím, že stejně jako na podzim zůstaneme u jednotek procent,“ doplnila Belatková.

O deset procent už navýšilo ceny i pekařství Topek z Uherského Hradiště.

„Suroviny nám zdražily až o třicet procent, stejně tak veškeré pohonné hmoty. Pořád taky zdražuje práce. A když se to všechno spočítá, tak musíme zdražit i my. Do budoucna pak uvidíme podle situace,“ řekl za pekařství Topek Miroslav Lapčík.

Naopak na stávajících cenách zůstane minimálně do konce roku Agrodružstvo Roštění, které provozuje podnikovou pekárnu a cukrárnu.

„Do konce roku nebudeme s cenou nic dělat. Bereme teď objednávky na Vánoce a byl by to vlastně takový podraz na naše zákazníky. Pak se uvidí, jaká bude situace,“ vysvětlila předsedkyně agrodružstva Jarmila Čermáková.

Zdraží i Marlenka

I ona poukázala na zvyšující se ceny všech vstupů. „Dodavatelé zdražují neustále, na to už nikdo ani neupozorňuje. Každá várka nového zboží je vyšší a vyšší cena. Ať už je to tuk, olej, papír nebo máslo. Zkrátka všechno, na co si vzpomenete. Nedá se říct, že by zdražovalo jen něco,“ doplnila Čermáková.

U běžného pečiva však zdražování nekončí. Po dlouhých patnácti letech si totiž lidé v obchodech připlatí také za oblíbenou Marlenku.

„Náš areál stále vylepšujeme a modernizujeme, ale i tak budeme muset reagovat na zvýšení cen elektřiny, plynu, obalového materiálu i potravin potřebných k výrobě našich produktů. Zvýšení cen bude ale jen asi o tři až čtyři procenta a počítáme s tím od března příštího roku,“ řekl majitel společnosti Marlenka International Gevorg Avetisjan.