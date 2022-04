Každá matka chrání své dítě. Kdo nezažil válku, nedokáže si to představit, ani to pochopit. Válka, to je hrůza, mučení, bolest, hlad, krvavé slzy a strach. Strach o životy dětí, o jejich zdraví a psychický stav. Kdybyste viděli, co se nyní děje s dětmi při aktivaci cvičné sirény, nebo když kolem proletí letadlo!

Jak můžeme pomoci ukrajinským dětem, aby se v Česku cítily dobře?

Neptejte se dětí na válku, je to kruté. Nenuťte je ani psychicky a mentálně znovu prožít tuto hrůzu. Ať mají šťastné sny, radují se z komunikace, mají důvěru v život a usmívají se. Když vidím dětský úsměv, pak se cítím šťastná.

Mluvíte s dětmi o situaci na Ukrajině?

Děti více o situaci na Ukrajině mluví s rodiči. My mluvíme o odvaze a hrdinství obránců vlasti, o kořistech armády a civilistů. O dětech, ženách a seniorech, o tom, jak to mají těžké. Že přežít v takových nelidských podmínkách je také výkon. Mluvíme o těch, kteří tam nyní jsou – o přátelích, sousedech, příbuzných. Chceme, aby vydrželi. Přejeme si vítězství. Sníme o konci války. Chceme domů!

Co byste vzkázala lidem doma na Ukrajině?

Všem, kteří brání Ukrajinu, kteří pomáhají, chci říct: „Jsem na vás hrdá! Zachraňte se!“ A snažím se pomáhat odtud…

Potřebujete vy sama nějakou pomoc?

Já mám v Česku práci, bydlení, dcera je poblíž. Potřebuji jen jedno, aby válka skončila a my jsme se vrátili domů. Aby ti, které miluji, mě objali. Je velmi těžké usmívat se a předstírat, že je vše v pořádku. Můj syn brání vlast. Je tam i můj muž. Jsou v pekle na zemi.

Děsí mě myšlenka: O městě, kde nyní žijeme, říkám „naše“, o škole, kde pracuji, říkám „naše“. Bojím se zamilovat si Česko. Jsou tu přátelští, milí lidé, krásná země, kultura na vysoké úrovni. Jsem moc ráda, že jsme tady. Tato volba byla náhodná, ale správná.

Zatím překládám pomocí slovníku. Ale naučím se jazyk a jednoho dne si s vámi popovídám u šálku kávy, pokud budete chtít.

Co ještě by podle Oleny Zhurmanové pomohlo ukrajinským dětem?

- možnost navštěvovat hodiny, volitelné předměty jako je kreslení, hudební výchova, zpěv, vyšívání a ruční práce, sportovní akce

- možnost účastnit se letních sportovních, jazykových nebo rekreačních táborů

- výlety a exkurze

- finančně zvýhodněná doprava.