Pavlu Nedvědovi se ve Vinařství Jakubík zamlouvala Pálava i Rulandské šedé

Zlechov – Dva velcí kamarádi a někdejší fotbaloví reprezentanti Pavel Nedvěd a Vratislav Lokvenc zavítali v neděli 21. června spolu s manželkami do vyhlášeného Vinařství Jakubík ve Zlechově. Chtěli si ochutnávkou tamních vzorků zpestřit dopoledne před utkáním fotbalových reprezentačních mančaftů do 21 let mezi Itálií a Portugalskem v Uherském Hradišti.

Jejich původně avízovaná krátká návštěva se nakonec protáhla na dvouhodinovou degustaci vinných delikates přímo v areálu akciové společnosti, kde Břetislav Jakubík působí jako předseda představenstva. „Ochutnali všechna naša vína ročníku 2014 a dostali se i k některým odrůdám ročníku 2013. Z jejich reakcí bylo patrné, že procestovali kus světa, mají nakoštováno, něco o vínech vědí a slušně je znají," prozradil Břetislav Jakubík několik podrobností z dvouhodinové návštěvy vzácných hostů. A zatímco si Vratislav Lokvenc labužil na Rulandském bílém, držiteli zlatého míče a nejlepšímu fotbalistovi Evropy roku 2003 chutnala Pálava a Rulandské šedé. „Měl jsem z jejich návštěvy moc dobrý dojem. Bylo vidět, jak si to evidentně dobře naladěný Pavel Nedvěd užívá. Ta jeho velká pohoda a spokojenost byla nepřehlédnutelná," přiznal Břetislav Jakubík.



Autor: Pavel Bohun