Uspořádají jej obec Velehrad s tamní Římskokatolickou farností.

Návštěvníky 30. ročníku Svatoštěpánského koncertu opět okouzlí Jiří Pavlica s Hradišťanem, který si na něj jako hosta pozval jednu z prvních a věhlasných českých folkových skupin, a to Spirituál kvintet.

S blížícím se jubilejním koncertem poskytl houslista, zpěvák a hudební skladatel Jiří Pavlica Slováckému deníku exkluzivní rozhovor.

Třicátý ročník Štěpánských koncertů – to už je kus hudební, ale i vaší osobní historie. Vzpomínáte na to, jak a proč jste s velehradským lékařem Jiřím Rohelem v roce 1990, po prvních svobodných volbách, premiérový koncert zakládali a stali se jeho kmotry?

Byla to úžasná doba euforie a radosti z nově nabyté svobody a v této atmosféře se zrodil nápad uspořádat vánoční koncert. A kde jinde, než v jednom z nejsilnějších míst našeho kraje - v bazilice na Velehradě. Hostem prvního ročníku v roce 1990 byl komorní orchestr Leoš Janáčka z Ostravy, se kterým jsme tehdy natočili vánoční CD Pokoj vám. Nadšení všech interpretů i zájem diváků byl mimořádný. Možná jsme tehdy ani netušili, že založíme dnes už třicetiletou tradici. Díky za to, že tomu tak je.

Kdyby se sešli všichni návštěvníci dosavadních 29. ročníků Štěpánských koncertů, bylo by jich 20 tisíc, do velehradské baziliky a nádvoří před ní by se asi nevešli. Vy jste si na každý z koncertů zval jiné hosty. Na které nejraději vzpomínáte?

Nezapomenutelné byly první ročníky, ty si člověk pamatuje nejlépe, kdy byli hosty recitátor Alfred Strejček s kytaristou Štěpánem Rakem, Hana a Petr Ulrychovi, ale stejně tak třeba houslisté František Novotný a Bohumil Smejkal, sbor Bambini di Praga nebo flétnista Jiří Stivín.

Letos to bude Spirituál kvintet. Jak dlouho s ním spolupracujete a kolik koncertů jste společně absolvovali?

Naše spolupráce trvá programově od 90. let minulého století. Setkávali jsme se a absolvovali řadu společných koncertů, v roce 1999 jsme pak vydali první společné CD. Naše vzájemné souznění trvá dodnes - Jiří Tichota, Dušan Vančura či dvorní textař Spirituálu František Novotný mi poskytli své texty ke zhudebnění. Byli jsme s Hradišťanem hosty na koncertech k 50. či 55. výročí jejich existence v Lucerně apod.

A co letos na Velehradě?

Proto není náhoda, že právě letošní vánoční koncert na Velehradě bude se Spirituál kvintetem. Je to jejich rozloučení s Moravou, neboť pak už budou mít jen limitovaný počet koncertů v dubnu 2020 v pražské Lucerně a tím tato legendární skupina, která stála u mnohých přelomových události našeho národa, ukončí svoji šedesátiletou kariéru. Je to symbolické, že s Moravou se loučí právě na Velehradě a s Hradišťanem.

Čím si podle vás získal Štěpánský koncert srdce posluchačů?

Je to dáno součtem několika skutečností. Na prvním místě jedinečností Velehradu, dále tradicí, kdy už každý ví, že vždy 26. prosince v 16.30 hodin může přijet na Velehrad a najde tam Hradišťan s nějakým kvalitním hostem. A také se mohu neskromně domnívat, že jsme za těch dvacet devět let diváky nezklamali a oni se rádi vracejí.

Třicátý ročník koncertu spadá do období, kdy si v naší zemi připomínáme třicáté výročí svobody a to je výzva k zamyšlení. Myslíte si, že svoboda a hudba spolu nějak souvisejí?

Úzce spolu souvisí svoboda a život každého z nás, jehož součástí může být i hudba. Léta po roce 1989 přinesla svobodu a s ní i velké možnosti, záleželo na každém, jak s nabytou svobodou naloží. Pokud tuto možnost někteří nezvládli, nemůže za to svoboda, ale oni sami. Svoboda není anarchie, ale velká zodpovědnost. A to se týká všech, nejenom kumštýřů.

Výtěžky z minulých ročníků Štěpánských koncertů byly věnovány na opravu baziliky. Kam bude putovat výtěžek z toho letošního koncertu?

Výtěžek letošního koncertu půjde na realizaci plastiky věnované obětem komunistického režimu, konkrétně obětem neblaze proslulé akce K, kdy během jedné noci z 13. na 14. dubna 1950 došlo k násilné likvidaci klášterů, bylo pozatýkáno a internováno více než 2000 členů řeholních řádů. Kromě lidských životů byly zničeny tisíce uměleckých děl, knih a vzácných rukopisů. Plastika by měla být odhalena v dubnu 2020 na nádvoří před velehradskou bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje.