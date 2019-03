Vybrat jste si mohli některou z osmi a půl tisíce lidmi darovaných knih, a třeba jen desetikorunu za jednu zaplatíte. I tak by se dala charakterizovat v pořadí už pátá dobročinná akce, shodou okolností pořádaná v městečku pod Buchlovem stuleným, navíc ještě v březnu – Měsíci knihy.

Stoly v chodbách kulturního centra těžknou pod pečlivě roztříděnými knihami, obsahující různé žánry od pohádek, přes detektivky až po naučnou literaturu.

Mnohým lidem z Buchlovic, Velehradu, Starého Města, Vlčnova, Dolního Němčí a řady dalších obcí se přečtené i nepřečtené knihy staly nadbytečnými. V domácích knihovničkách jim překážely, ale nechtěli je vyhodit do popelnice, protože by to byl stejný přečin, jako vyhodit čerstvý chleba nebo jiné jídlo.

„Lidé několik týdnů provětrávali své knihovny a přebytečné tituly nosili bez nároku na finanční odměnu do kulturního centra, aby si jimi přečtené knihy našly na bazaru nové čtenáře. Ti si je za symbolické ceny kupují. Startovací cena darovaných knih 10 korun, vysoce hodnotné svazky nabízíme za vyšší ceny,“ svěřuje se Iveta Rosůlková, vedoucí ČSKC Buchlovice.

Osmiletá Charlotte Dvořanová a čtyřletá Deniska Juračková se svými maminkami jezdí prsty po hřbetech pohádek a vybírají, která se jim bude líbit. Domů si odnášejí knížky O vousaté princezně a jiné pohádky, Kluci v kleci či Fánek a Vendulka. Někteří návštěvníci bazaru si v knihách listují, do některé se začtou nebo hledají „štěstí“ mezi knihami v krabicích.

„Já jsem si na bazaru koupil téměř čtyři desítky historických a místopisných knih, z nichž některé jsou z 19. a 20. století. Těším se z dosud neznámého tisku Bedřicha Beneše Buchlovana, pocházejícího z roku 1913,“ neskrýval nadšení Bořek Žižlavský, místostarosta Buchlovic a autor řady knih o Chřibech.

Raritou bazaru byla podle Simony Dvouleté kniha Koreň života od Michaila Prišvina. V knihovničce některého ze čtenářů sloužila jako tajný trezor, možná na peníze nebo na cenné kovy.

„Letošní burza knih splnila svůj účel. Výtěžek z 3,5 tisíce prodaných knih předáme rodičům hendikepovaných trojčátek,“ řekne sebejistě Iveta Rosůlková.