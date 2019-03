Třicet minut po 20. hodině mohly oči návštěvníků přecházet nad špalírem děvčic a šohajů v pestrobarevných krojích z Kudlovic a Babic, jdoucích marš po obou stranách tanečního parketu. Slavnostní pochod vyvrcholil oblíbeným společenským tancem živého tempa – mazurkou.

Středobodem krojového bálu bylo předtančení české besedy v podání hostujícího osmičlenného kolečka mladých tanečnic a tanečníků z Babic a dvou koleček kudlovické chasy, mezi nimiž nechyběla starostka obce Renata Čechmánková s ředitelkou tamní základní a mateřské školy Barborou Havlíkovou.

A právě ona byla od druhého lednového týdne strůjkyní nácviku české besedy, laděné do skočných českých polek a pomalejších valčíků. „V kroji chodím od svých čtrnácti let, několik let jsem byla v rodné obci Babice vedoucí Kalinky, ale českou besedu jsem dnes tancovala poprvé ve svém životě. Tanec jsem si ale nastudovala na internetu, užitečné rady jsem dostala od kamarádek a děvčat z babické chasy,“ neváhala se svěřit Barbora Havlíková.

Neskrývala radost nad loňskými vydařenými hody, kterých se mladá kudlovická chasa zhostila na výbornou. I účast občanů na nich byla hojná.

„A tak se tehdy chasa shodla na tom, že letos uspořádá krojový ples a zhostí se nácviku české besedy. Na něm jsme se buďto v pátek nebo v neděli sešli asi dvanáctkrát v naší škole. Všem besedu, snad poprvé tancujícím, šlo o to, ukázat hostům plesu, že písně a tance jejich rodného kraje jsou blízké jejich srdcím,“ popsala své pocity ředitelka kudlovické základní školy.

Netajila se tím, že se moc těší na krojový bál v příštím roce, na němž si s chutí s chasou zatancuje moravskou besedu, která je svižnější než ta česká a nechybí na ní pravá moravská polka a tolik plesovými návštěvníky obdivované „zvedačky“.

„Proč jsem se zapojila do nácviku a tance české besedy?“ opakuje si otázku první žena Kudlovic. „Bez velkého váhání jsem se rozhodla, že mladou kudlovickou chasu podpořím a českou besedu si s ní zatančím,“ řekla s úsměvem Renata Čechmánková.

Se strůjkyní české besedy Barborou Havlíkovou unisono dodávají, že snad ti, kteří na pátém krojovém plese tancovali českou besedu, předají tuto krásnou tradici dál. Snad se podle jejich slov lidové zvyky a obyčeje nejen z Kudlovic a Babic nikdy nevytratí.